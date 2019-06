Het Nationaal Park Hoge Kempen wordt voorlopig geen werelderfgoed bij Unesco. Het dossier is ingetrokken na een kritische beoordeling van het VN-Werelderfgoedcomité. De Vlaamse overheid bekijkt of er een herkansing mogelijk is.

Het Nationaal Park Hoge Kempen diende begin 2018 op initiatief van de Vlaamse regering een dossier in om Unesco-werelderfgoed te worden. Het ging om een primeur, want de Hoge Kempen zijn het eerste Vlaamse landschap dat meedingt naar de titel 'werelderfgoed'. Maar de kandidatuur wordt nu ingetrokken, maakt Vlaams minister-president Geert Bourgeois bekend. Dat komt omdat een van de vaste adviesorganen van het VN-Werelderfgoedcomité het dossier kritisch beoordeelt. De instantie vindt dat de uitzonderlijke universele waarde van de Hoge Kempen onvoldoende bewezen is. Er zijn ook opmerkingen over de mate van bescherming en afbakening van het park.

Aanpassing

Omdat de beslissing om een site niet in te schrijven op de Werelderfgoedlijst onomkeerbaar is, heeft de Vlaamse regering beslist het dossier terug te trekken en te herwerken. Later kan dan eventueel een aangepast dossier ingediend worden, al zal dat 'afhangen van verder onderzoek', aldus Bourgeois. De overheid wil nu samen met binnen- en buitenlandse experten nagaan of een grondige bijstelling de kans op slagen kan verhogen.

Het Nationaal Park Hoge Kempen strekt zich uit over de Limburgse gemeenten Maasmechelen, As, Zutendaal, Lanaken, Dilsen-Stokkem en Genk. Het is het enige erkende Nationaal Park van België, met uitgestrekte dennenbossen, grote waterplassen en paarsbloeiende heide. Een Nationaal Park moet een natuurgebied zijn van minstens 1000 hectare. In het dichtbevolkte Vlaanderen is dat niet zo eenvoudig, en in Wallonië zijn er geen gebieden die zich profileren als een Nationaal Park.