In 2021 krijgt de wereld er weer verschillende musea bij waar je nu al naar uit kan kijken. Van het grootste archeologische museum ter wereld tot een sprookjesbos en van een voormalige elektriciteitscentrale tot een museum op de bodem van de zee: elf musea die in 2021 de deuren openen.

Museum M+ in Hongkong

Dit museum dat ergens in 2021 de deuren zal openen - de datum is nog niet bekend - zal vergelijkbaar zijn met musea als Tate Modern in Londen en MoMa in New York en gewijd zijn aan de visuele cultuur van de 20e en 21e eeuw. Museum M+ heeft een collectie van zo'n 5.000 objecten die werden gemaakt door zowel lokale artiesten als kunstenaars uit de rest van de wereld. Het gebouw waarin M+ zijn plaats zal krijgen, werd ontworpen door Herzog & de Meuron en Farrells.

Museum M+ © Getty Images

Grand Egyptian Museum in Gizeh

Dit museum dat het grootste archeologische museum in de wereld moet worden, zou eigenlijk al in 2020 geopend zijn, maar in verband met de coronapandemie is de opening verschoven naar 2021. Je zal er maar liefst 100.000 archeologische vondsten kunnen bekijken. De belangrijkste attractie zal de Toetanchamoncollectie zijn. Het gebouw werd ontworpen door Heneghan Peng architecten.

Grand Egyptian Museum © Reuters

Humboldt Forum in Berlijn

De nieuwste attractie in Berlijn ligt op de Spreeinsel (Museum Insel) en is onlangs gedeeltelijk digitaal geopend. De volledige opening zal plaatsvinden in de loop van 2021. Het museum is gevestigd in een replica van het voormalige Berliner Stadtschloss. De Italiaanse architect ontwierp Franco Stella ontwierp een moderne aanbouw bij. Het in totaal 42.000 vierkante meter grote gebouw zal naast een groot aantal tentoonstellingen op het vlak van kunst, wetenschap en cultuur ook nog zo'n duizend evenementen per jaar organiseren. Het Humboldt Forum heeft dan ook de ambitie meer te zijn dan een museum.

Humboldt Forum © Getty Images

Western Australian Museum in Perth, Australië

Western Australian Museum bestaat uit zes musea, waarvan WA Museum Boola Bardip de laatste toevoeging is. Boola Bardip opende in november 2020 de deuren en is geheel gewijd aan het verleden, heden en toekomst van Western Australia.

National Museum of African American Music in Nashville, VS

Nashville staat in de eerste plaats bekend om de country muziek, maar op 18 januari van dit jaar krijgt de stad er een museum over Afro-Amerikaanse muziek bij. Gospel, soul, R&B en zo'n vijftig andere muziekstijlen komen voorbij in dit enige museum dat volledig gewijd is aan muziek bedacht, gemaakt en geïnspireerd door Afro-Amerikanen.

Museum of the Home in Londen

Dit nieuwe museum vervangt het voormalige Geffrye Museum en toont de huizen en het dadelijks leven vanaf 1600 tot het heden in het Verenigd Koninkrijk. Het Museum of the Home is gevestigd in een rij mooie 18e-eeuwse huizen in de wijk Shoreditch.

Museum of the Home © Getty Images

MUNCH Museet in Oslo

Dit nieuwe museum aan het water in Oslo zal de grootste collectie kunstwerken van de bekendste schilder uit Noorwegen huisvesten: Edvard Munch. Natuurlijk komt De Schreeuw aan bod, maar daarnaast put het museum uit een collectie van 45.000 objecten die de schilder bij zijn dood in 1944 naliet aan de stad. Het wordt daarmee een van de grootste musea ter wereld die aan één kunstenaar gewijd zijn. In de lente van 2021 zal het museum opengaan voor het publiek. Kan je niet wachten tot die tijd, dan vind je op de website al verschillende video's over een bepaald thema rond de schilder bekijken.

Hans Christian Andersen Museum in Odense, Denemarken

In Odense opent dan weer een museum over de bekendste Deense schrijver: Hans Christian Andersen, de schrijver van wereldberoemde sprookjes zoals Het lelijke eend, De prinses op de erwt en De kleine zeemeermin. Omdat het bos altijd zo'n belangrijke rol speelt in sprookjes is dat het centrale thema in het museum dat zowel voor kinderen als volwassenen bedoeld is.

Bourse de Commerce - Pinault Collection in Parijs

Het cirkelvormige gebouw Bourse de Commerce uit 1889 in Parijs, gelegen aan de overkant van het Forum des Halles, opent in de lente als een prestigieus centrum voor hedendaagse kunst. In het nieuwe museum dat ontworpen werd door de Japanse architect Tadao Ando, zal de kunstverzameling van luxemagnaat François Pinault, de stichter van de groep achter onder meer Gucci en Yves Saint Laurent en eigenaar van veilinghuis Christie's, te zien zijn.

GES-2 in Moskou, Rusland

Voor het ontwerp van dit museum in de Russische hoofdstad werd de Italiaanse architect Renzo Piano ingehuurd. Aan hem de taak om een voormalige elektriciteitscentrale gebouwd in 1907 om te vormen tot een centrum voor hedendaagse kunst. In het 20.000 vierkante meter grote complex zal plaats zijn voor verschillende tentoonstellingsruimtes, een amfitheater, een glazen theater, bibliotheek, ontmoetingszalen, restaurants en cafés.

Musée Subaquatique de Marseille in Frankrijk

Een heel ander museum dan je gewend bent is dit museum onderwater voor de kust van de Franse stad Marseille. Op de bodem van de zee staan 45 kunstwerken die je al duikend of snorkelend kan bekijken. Vijftien van de beelden werden gemaakt door de beroemde Britse beeldhouwer Jason deCaires Taylor, de bedenker van het eerste museum onderwater, het Molinere Underwater Sculpture Park in Grenada. De planning is dat het museum geopend wordt in juni, net op tijd voor World Oceans Day op 8 juni.

Museum M+ in Hongkong Dit museum dat ergens in 2021 de deuren zal openen - de datum is nog niet bekend - zal vergelijkbaar zijn met musea als Tate Modern in Londen en MoMa in New York en gewijd zijn aan de visuele cultuur van de 20e en 21e eeuw. Museum M+ heeft een collectie van zo'n 5.000 objecten die werden gemaakt door zowel lokale artiesten als kunstenaars uit de rest van de wereld. Het gebouw waarin M+ zijn plaats zal krijgen, werd ontworpen door Herzog & de Meuron en Farrells.Grand Egyptian Museum in Gizeh Dit museum dat het grootste archeologische museum in de wereld moet worden, zou eigenlijk al in 2020 geopend zijn, maar in verband met de coronapandemie is de opening verschoven naar 2021. Je zal er maar liefst 100.000 archeologische vondsten kunnen bekijken. De belangrijkste attractie zal de Toetanchamoncollectie zijn. Het gebouw werd ontworpen door Heneghan Peng architecten.Humboldt Forum in Berlijn De nieuwste attractie in Berlijn ligt op de Spreeinsel (Museum Insel) en is onlangs gedeeltelijk digitaal geopend. De volledige opening zal plaatsvinden in de loop van 2021. Het museum is gevestigd in een replica van het voormalige Berliner Stadtschloss. De Italiaanse architect ontwierp Franco Stella ontwierp een moderne aanbouw bij. Het in totaal 42.000 vierkante meter grote gebouw zal naast een groot aantal tentoonstellingen op het vlak van kunst, wetenschap en cultuur ook nog zo'n duizend evenementen per jaar organiseren. Het Humboldt Forum heeft dan ook de ambitie meer te zijn dan een museum. Western Australian Museum in Perth, AustraliëWestern Australian Museum bestaat uit zes musea, waarvan WA Museum Boola Bardip de laatste toevoeging is. Boola Bardip opende in november 2020 de deuren en is geheel gewijd aan het verleden, heden en toekomst van Western Australia.National Museum of African American Music in Nashville, VSNashville staat in de eerste plaats bekend om de country muziek, maar op 18 januari van dit jaar krijgt de stad er een museum over Afro-Amerikaanse muziek bij. Gospel, soul, R&B en zo'n vijftig andere muziekstijlen komen voorbij in dit enige museum dat volledig gewijd is aan muziek bedacht, gemaakt en geïnspireerd door Afro-Amerikanen. Museum of the Home in Londen Dit nieuwe museum vervangt het voormalige Geffrye Museum en toont de huizen en het dadelijks leven vanaf 1600 tot het heden in het Verenigd Koninkrijk. Het Museum of the Home is gevestigd in een rij mooie 18e-eeuwse huizen in de wijk Shoreditch. MUNCH Museet in Oslo Dit nieuwe museum aan het water in Oslo zal de grootste collectie kunstwerken van de bekendste schilder uit Noorwegen huisvesten: Edvard Munch. Natuurlijk komt De Schreeuw aan bod, maar daarnaast put het museum uit een collectie van 45.000 objecten die de schilder bij zijn dood in 1944 naliet aan de stad. Het wordt daarmee een van de grootste musea ter wereld die aan één kunstenaar gewijd zijn. In de lente van 2021 zal het museum opengaan voor het publiek. Kan je niet wachten tot die tijd, dan vind je op de website al verschillende video's over een bepaald thema rond de schilder bekijken. Hans Christian Andersen Museum in Odense, Denemarken In Odense opent dan weer een museum over de bekendste Deense schrijver: Hans Christian Andersen, de schrijver van wereldberoemde sprookjes zoals Het lelijke eend, De prinses op de erwt en De kleine zeemeermin. Omdat het bos altijd zo'n belangrijke rol speelt in sprookjes is dat het centrale thema in het museum dat zowel voor kinderen als volwassenen bedoeld is. Bourse de Commerce - Pinault Collection in ParijsHet cirkelvormige gebouw Bourse de Commerce uit 1889 in Parijs, gelegen aan de overkant van het Forum des Halles, opent in de lente als een prestigieus centrum voor hedendaagse kunst. In het nieuwe museum dat ontworpen werd door de Japanse architect Tadao Ando, zal de kunstverzameling van luxemagnaat François Pinault, de stichter van de groep achter onder meer Gucci en Yves Saint Laurent en eigenaar van veilinghuis Christie's, te zien zijn. GES-2 in Moskou, RuslandVoor het ontwerp van dit museum in de Russische hoofdstad werd de Italiaanse architect Renzo Piano ingehuurd. Aan hem de taak om een voormalige elektriciteitscentrale gebouwd in 1907 om te vormen tot een centrum voor hedendaagse kunst. In het 20.000 vierkante meter grote complex zal plaats zijn voor verschillende tentoonstellingsruimtes, een amfitheater, een glazen theater, bibliotheek, ontmoetingszalen, restaurants en cafés. Musée Subaquatique de Marseille in FrankrijkEen heel ander museum dan je gewend bent is dit museum onderwater voor de kust van de Franse stad Marseille. Op de bodem van de zee staan 45 kunstwerken die je al duikend of snorkelend kan bekijken. Vijftien van de beelden werden gemaakt door de beroemde Britse beeldhouwer Jason deCaires Taylor, de bedenker van het eerste museum onderwater, het Molinere Underwater Sculpture Park in Grenada. De planning is dat het museum geopend wordt in juni, net op tijd voor World Oceans Day op 8 juni.