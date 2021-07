De Eiffeltoren in Parijs opent vrijdag opnieuw de deuren voor het publiek, na een bijna negen maanden durende sluiting door de coronamaatregelen. De tickets voor de dag van de heropening waren snel uitverkocht.

Een heropflakkering van de pandemie dwong de uitbaters van de Eiffeltoren in oktober om de deuren te sluiten. In het voorjaar van 2020 was de toren ook al enkele weken gesloten. Wie de toren wil bezoeken, moet wel een masker dragen en afstand houden. De capaciteit is beperkt tot 50 procent, of maximaal 13.000 bezoekers per dag. Vanaf 21 juli worden in Frankrijk strengere regels van kracht. Die houden in dat bezoekers een negatieve test, een bewijs van vaccantie of herstel zullen moeten kunnen voorleggen. Die regel geldt niet voor de jongsten. De Eiffeltoren, meer dan 130 jaar oud, wordt jaarlijks normaal bezocht door goed 7 miljoen mensen.