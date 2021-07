In de maanden juli tot september moet de aangeboden passagierscapaciteit oplopen tot 60 procent van het niveau van 2019, meldt de Britse lagekostenmaatschappij Easyjet dinsdag.

De Britse lagekostenmaatschappij Easyjet is van plan haar vluchtaanbod voor de zomer verder uit te breiden met het oog op de groeiende passagiersaantallen. De afgelopen drie maanden bedroeg die vluchtcapaciteit gemiddeld slechts 17 procent van het niveau van vóór de crisis.

De laatste tijd neemt het aantal passagiers echter maand na maand weer toe. Waar Easyjet in april ongeveer 524.000 passagiers telde, was dat aantal in mei al gestegen tot 870.000 en in juni tot bijna 1,6 miljoen.

Boeken op korte termijn

Klanten boeken, gezien de onzekerheid die door de pandemie wordt veroorzaakt, op veel kortere termijn, merkt de luchtvaartmaatschappij op. Volgens Easyjet is momenteel slechts 49 procent van de tickets voor het lopende kwartaal verkocht. Twee jaar geleden was dat rond deze tijd al 65 procent. De maatschappij concludeert daaruit dat de klanten voorzichtig zijn, zeker voor wat de vluchten van en naar Groot-Brittannië betreffen.

In het afgelopen kwartaal boekte Easyjet een brutoverlies van 318 miljoen Britse pond, omgerekend zo'n 370 miljoen euro, zo maakte het bedrijf voorts bekend op basis van voorlopige cijfers. Een jaar eerder lag dat verlies, met ongeveer 347 miljoen pond, nog hoger, een gevolg van de vele reisbeperkingen in coronatijd die de luchtvaartactiviteiten in Europa grotendeels tot stilstand brachten.

