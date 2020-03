Eilanden bieden het allemaal: water zien, schelpjes rapen, zeebries voelen en ijsjes eten. Mag je vakantieprogramma ook iets gevulder? Laat je inspireren door deze drie activiteiten.

Vissen op king crab in Magerøya

Wanneer? Tussen mei en september.

Wanneer? Tussen mei en september. Verrassend? Inwoners van Magerøya, een eiland helemaal in het noorden van Noorwegen, in de gemeente Nordkapp, nemen je mee op jacht naar de lokale specialiteit king crab. Noorwegen telt vijftienduizend eilanden, waarvan alleen Lofoten en Spitsbergen bekend zijn bij het grote publiek. Magerøya is een mooi alternatief. en.71-nord.noWanneer? Tussen oktober en april. Verrassend? In de zomer is de zee erg kalm, in de winter kun je hier golfsurfen. Het Italiaanse eiland trekt dan een zogenaamde winter swell aan, vooral aan de noord- en westkust. Originele slaaptip: huur een camper en trek met een surfboard op je dak het eiland rond. yepcampers.com/en/blog/esplora-sardegna/discover-the-best-spots-for-surfing-in-sardiniaWanneer? Het hele jaar door. Verrassend? La Graciosa is de minder bekende zus in het rijtje Gran Canaria, Fuerteventura of Tenerife. Het mini-eiland is sinds 2018 officieel het achtste Canarische Eiland. Auto's zijn er strikt beperkt, je kunt het ruige, fascinerende en vulkanische landschap enkel verkennen te voet, met de fiets of een taxi-jeep. Kom hier alleen als je houdt van een weg-van-de-wereld-gevoel. visitlagraciosa.com