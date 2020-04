Dit zijn de schitterende winnaars van de 'All About Photo Awards 2020'

De 'All About Photo' website is het adres voor iedereen die van fotograferen houdt. Je kan er de portfolio's van wereldberoemde fotografen als Man Ray en Ansel Adams bekijken, maar ook van hedendaagse fotografen die in opkomst zijn. Je leest er een groot aantal interessante artikelen met tips, interviews met gevestigde fotografen en weetjes over fotomateriaal. De website houdt je verder op de hoogte van interessante evenementen en wedstrijden.

Zelf organiseren ze ook ieder jaar een prestigieuze fotografiewedstrijd: de 'All About Photo Awards - The Mind's Eye'. De wedstrijd staat open voor professionals en amateurs. Zojuist zijn de veertig winnaars van de editie van dit jaar bekendgemaakt. Opvallend is dat de vier eerste plaatsen allemaal gewonnen zijn door vrouwen terwijl het vak van fotograaf nog altijd een beetje als een mannenberoep wordt gezien.







All About Photo awards 2020 © Monica Denevan, United States, 1st place winner, All About Photo Awards 2020 Monica Denevan mag zich dit jaar de Photographer of the Year 2020 noemen. Ze wint de titel met deze foto 'Across the River', gemaakt in Myanmar.







All About Photo awards 2020 © Gabriele Galimberti, Italy, 2nd place winner, All About Photo Awards 2020 Gabriele Galimberti uit Italie wint de tweede prijs met deze foto van Avery Skipalis (33) die op de straat voor haar huis in Tampa in Florida poseert met alle vuurwapens die ze bezit.







All About Photo awards 2020 © Rebecca Moseman, United States, 3rd place winner, All About Photo Awards 2020 De derde plaats is voor de Amerikaanse Rebecca Moseman. Ze maakte indruk op de jury met deze zwart-witfoto van het meisje Philomena.







All About Photo Awards 2020 © Nadia De Lange, Switzerland, 4th place winner, All About Photo Awards 2020 Nadia De Lange uit Zwitserland belandt op de vierde plaats met de foto 'Sustenance'.







All About Photo awards 2020 © Nicole Cambre, Belgium, 5th place winner, All About Photo Awards 2020 'Jump of the wildebeest': zo heet deze bijzondere foto van de Belgische fotograaf Nicole Cambre. Hij wint er de vijfde plaats mee.







All About Photo Awards 2020 © Marcel van Balken, Netherlands, Particular Merit Mention, All About Photo Awards 2020 Speciale vermelding: Marcel van Balken met 'Polar bear pet'







All About Photo awards 2020 © Alain Schroeder, Belgium, Particular Merit Mention, All About Photo Awards 2020 Speciale vermelding: Alain Schroeder met Saving Orangutans 72







All About Photo Awards 2020 © Rory Doyle, United States, Particular Merit Mention, All About Photo Awards 202 Speciale vermelding: Rory Doyle met 'Newest Cowboy in Town'







All About Photo awards 2020 © Azim Khan Ronnie, Bangladesh, Particular Merit Mention, All About Photo Awards 2020 Speciale vermelding: Azim Khan Ronnie met 'Making soy sauce'







All About Photo Awards 2020 © Tony Law, Australia, Particular Merit Mention, All About Photo Awards 2020 Speciale vermelding: Tony Law met 'Break away'







All About Photo Awards 2020 © Jennifer Garza-Cuen, United States, Particular Merit Mention, All About Photo Awards 2020 Speciale vermelding: Jennifer Garza-Cuen met 'Untitled - Man on a White Horse, Buffalo, WY'







All About Photo Awards 2020 © Lori Hawkins, United States, Particular Merit Mention, All About Photo Awards 2020 Speciale vermelding: Lori Hawkins met 'The Grand Procession'







All About Photo Awards 2020 © Brooke Shaden, United States, Particular Merit Mention, All About Photo Awards 2020 Speciale vermelding: Brooke Shaden met 'Reflection: Departed'







All About Photo Awards 2020 © Peyman Naderi, Iran, Particular Merit Mention, All About Photo Awards 2020 Speciale vermelding: Peyman Naderi met 'Portrait of Lorca'







All About Photo Awards 2020 © Trung Pham Huy, Vietnam, Particular Merit Mention, All About Photo Awards 2020 Speciale vermelding: Trung Pham Huy met 'Waterlilies harvesting'







All About Photo Awards 2020 © Yoni Blau, Israel, Particular Merit Mention, All About Photo Awards 2020 Speciale vermelding: Yoni Blau met dit portret zonder titel van een lid van de Suri stam in de Omo Vallei in het zuiden van Ethiopie.







All About Photo Awards 2020 © Svetlin Yosifov, Bulgaria, Particular Merit Mention, All About Photo Awards 2020 Speciale vermelding: Svetlin Yosifov met 'Woman Mursi'







All About Photo awards 2020 © Anuar Patjane, Mexico, Particular Merit Mention, All About Photo Awards 2020 Speciale vermelding: Anuar Patjane met 'Eye Sea'







All About Photo Awards 2020 © Dotan Saguy, United States, Particular Merit Mention, All About Photo Awards 2020 Speciale vermelding: Dotan Saguy met 'Hello Sunshine'







All About Photo Awards 2020 © Francisco Diaz & Deb Young, United States, Particular Merit Mention, All About Photo Awards 2020 Speciale vermelding: Francisco Diaz & Deb Young met 'The Sac Race'







All About Photo Awards 2020 © Hardijanto Budiman, Indonesia, Particular Merit Mention, All About Photo Awards 2020 Speciale vermelding: Hardijanto Budiman met 'Windows Of Our Soul'







All About Photo Awards 2020 © Kosuke Kitajima, Japan, Particular Merit Mention, All About Photo Awards 2020 Speciale vermelding: Kosuke Kitajima met 'A monkey entering a Japanese hot spring'







All About Photo Awards 2020 © Francesco Pace Rizzi, Italy, Particular Merit Mention, All About Photo Awards 2020 Speciale vermelding: Francesco Pace Rizzi met 'Beyond the wall'







All About Photo Awards 2020 © Chin Leong Teo, Japan, Particular Merit Mention, All About Photo Awards 2020 Speciale vermelding: Chin Leong Teo met 'The Wallace's Flying Frog'







All About Photo Awards 2020 © Lynzy Billing, Philippines, Particular Merit Mention, All About Photo Awards 2020 Speciale vermelding: Lynzy Billing met 'Buried Justice'







All About Photo Awards 2020 © Tomas Neuwirth, Czech Republic, Particular Merit Mention, All About Photo Awards 2020 Speciale vermelding: Tomas Neuwirth met 'Cemetery'







All About Photo Awards 2020 © Mustafa AbdulHadi, Bahrain, Particular Merit Mention, All About Photo Awards 2020 Speciale vermelding: Mustafa AbdulHadi met 'Step by Step'







All About Photo Awards 2020 © Kohei Ueno, Japan, Particular Merit Mention, All About Photo Awards 2020 Speciale vermelding: Kohei Ueno met The Now







All About Photo Awards 2020 © Margaret McCarthy, United States, Particular Merit Mention, All About Photo Awards 2020 Speciale vermelding: Margaret McCarthy met '2020 Women's March, New York City'







All About Photo awards 2020 © Beverly Conley, United States, Particular Merit Mention, All About Photo Awards 2020 Speciale vermelding: Beverly Conley met 'Woman Plucking a Chicken'







All About Photo Awards 2020 © Donell Gumiran, United Arab Emirates, Particular Merit Mention, All About Photo Awards 2020 Speciale vermelding: Donell Gumiran met 'The Story Teller'







All About Photo Awards 2020 © Go Nakamura, United States, Particular Merit Mention, All About Photo Awards 2020 Speciale vermelding: Go Nakamura met 'In the fog of teargas'







All About Photo Awards 2020 © Jo Ann Chaus, United States, Particular Merit Mention, All About Photo Awards 2020 Speciale vermelding: Jo Ann Chaus met 'Shutters'







All About Photo Awards 2020 © Matthew Portch, Australia, Particular Merit Mention, All About Photo Awards 2020 Speciale vermelding: Matthew Portch met 'The Wall Frame, Arizona'







All About Photo awards 2020 © Anne Berry, United States, Particular Merit Mention, All About Photo Awards 2020 Speciale vermelding: Anne Berry met 'Donkey Parade'







All About Photo Awards 2020 © Elena Paraskeva, Cyprus, Particular Merit Mention, All About Photo Awards 2020 Speciale vermelding: Elena Paraskeva met 'The Lost Swimmer'







All About Photo awards 2020 © Amos Chapple, New Zealand, Particular Merit Mention, All About Photo Awards 2020 Speciale vermelding: Amos Chapple met 'The Polar Night'







All About Photo Awards 2020 © Zay Yar Lin, Myanmar, Particular Merit Mention, All About Photo Awards 2020 Speciale vermelding: Zay Yar Lin met 'Inheritor of Eagle Hunting'







All About Photo awards 2020 © Andre Fonseca, United States, Particular Merit Mention, All About Photo Awards 2020 Speciale vermelding: Andre Fonseca met 'Perfect Binding'