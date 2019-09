Dit zijn de fijnste landen voor expats

In welke landen is het fijn om voor kortere of langere tijd te gaan werken en wonen? InterNations onderzocht het en maakte de resultaten bekend in de Expat Insider Index. Alle aspecten van het leven in een ander land komen aan bod: levenskwaliteit (zoals vrijetijdsactiviteiten, gezondheidszorg, veiligheid, persoonlijk geluk...), hoe gemakkelijk het is om je er te settelen (vriendelijkheid van de lokale inwoners, sluit je er gemakkelijk vriendschap met de inwoners, is het gemakkelijk om je thuis te voelen in de cultuur, om de taal te leren.....), werk (carrièremogelijkheden, combinatie werk en vrijetijd, werkzekerheid...), familieleven (onderwijs, kinderopvang....) en persoonlijke financiën (verbouding tussen inkomen en kosten van levensonderhoud).

Meer dan 20.000 expats, afkomstig uit 182 landen en wonend in 187 landen, deden mee aan het onderzoek. Om opgenomen te worden in de lijst moeten minstens 75 expats er hun mening over geven. Dat gebeurde bij 64 landen. Overigens wonen drie op de tien expats in Duitsland, de Verenigde Staten, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Arabische Emiraten.







1. Taiwan







2. Vietnam







3. Portugal







4. Mexico







5. Spanje







6. Singapore







7. Bahrein







8. Ecuador







9. Maleisië







10. Tsjechië







11. Bulgarije







12. Luxemburg







13. Panama







14. Israël







15. Nieuw-Zeeland







16. Colombia







17. Australië







18. Qatar







19. Finland







20. Canada







21. Costa Rica







22. Kazachstan







23. Estland







24. Nederland







25. Thailand







26. Marokko







27. Filippijnen







28. België







29. Indonesië







30. Hongarije







31. Malta







32. Oman







33. Duitsland







34. Polen







35. Noorwegen







36. Kenia







37. Oostenrijk







38. Zwitserland







39. Japan







40. Verenigde Arabische Emiraten







41. Hongkon







42. Frankrijk







43. Ierland







44. Zweden







45. Cyprus







46. Chili







47. Verenigde Staten







48. Denemarken







49. Egypte







50. China







51 Oekraïne







52. Zuid-Afrika







53. Peru







54. Argentinië







55. Zuid-Korea







56. Rusland







57. Griekenland







58. Verenigd Koninkrijk







59. India







60. Turkije







61. Brazilië







62. Nigeria







63. Italië