Dit zijn de 22 mooiste stranden in Europa

Madeira wordt met twee stranden in de top vijf door de kiezers gezien als de beste bestemming voor een zonnige vakantie. Madeira komt naar voren als een veilige bestemming en geniet het imago van een natuurlijke, sportieve, authentieke bestemming, maar het is er ook minder druk dan op de andere Europese eilanden.

Een ander populair land is Italië, dat 8 van de mooiste stranden in de top 22 heeft, terwijl Griekenland er 4 telt. Spanje heeft 5 gerangschikte stranden, waaronder enkele van de wildere zoals Laga in Baskenland.

Tot slot bezetten onze Franse buren 3 stranden in deze rangschikking, in het zuiden - met de stranden van Santa Giulia in Corsica en de Calanque d'En Vau in het natuurpark van de Calanques in Marseille - en in het westen, met het strand van La Grève gelegen in Trégastel in de Côtes d'Armor, in Bretagne.







Mooiste stranden © Henrique Seruca 1. Porto Santo Golden Beach op Madeira, Portugal







Mooiste stranden © Quintanilla 2. Bolonia Beach in Tarifa, Andalusië, Spanje







Mooiste stranden © JoelSantos 3. Seixa Beach in Praia do Seical, Madeira, Portugal







Mooiste stranden © Henrique Seruca 4. Cala Goloritze in Baunei, Sardinië, Italië







Mooiste stranden © Pawel Kazmierczak 5. Mitjaneta Beach op Menorca, Balearen, Spanje







Mooiste stranden © Stelios Androulidakis 6. Monolia Beach op het eiland Lichadonisia, Griekenland







Mooiste stranden © Stefano Valeri 7. Baia delle Zagare







Mooiste stranden © Arkanto 7. Baia delle Zagare in Vieste, Apulië, Italië







Mooiste stranden © Eva Bocek 8. Elafonisi Pink Sand Beach in Chania, Kreta, Griekenland







Mooiste stranden © Pawel Kazmierczak 9. Santa Giulia Beach in Porto Vecchio in Corsica, Frankrijk







Mooiste stranden © Curioso 10. Hel Beach op het schiereiland Hel in Polen







Mooiste stranden © Shaiith 10. Hel Beach







Mooiste stranden © Balata Dorin 11. Porto Katsiki Beach op Lefkada, Griekenland







Mooiste stranden © Daniel Pahmeier 12.Calanque d'En Vau bij Marseille in Frankrijk







Mooiste stranden © Pocholo Calapre 12. Calanque d'En Vau







Mooiste stranden © Yannik Photography 13. Agios Konstantinos Beach op Astipalaia eiland in Griekenland







Mooiste stranden © Balate Dorin 14. Cavoli Beach op Elba in Italië







Mooiste stranden © Stefano Valeri 14. Cavoli Beach







Mooiste stranden © Osvaldo Mussi 15. Playa Cala Sa Boadella bij Lloret de Mar in Spanje







Mooiste stranden © Osvaldo Mussi 15. Playa Cala Sa Boadella







Mooiste stranden © Leonori 16. La Sorgente Beach op Elba, Italië







Mooiste stranden © dpVue 17. Cala dei Gabbiani op Sardinië in Italië







Mooiste stranden © Olrat 18. Greve Blanche Beach in Trégastel, Bretagne, Frankrijk







Mooiste stranden © Elisa Locci 19. Cala Cipolla Beach op Sardinië, Italië







Mooiste stranden © Hans Geel 20. Blanes Beach bij Blanes, Catalonië, Spanje







Mooiste stranden © Noradoa 21. Laga Beach in Urdaibai, Baskenland, Spanje