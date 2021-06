Na enkele fietstochten hadden Laura Maat en Irene Maaskant de smaak te pakken. De vrouwen zegden hun jobs op en vertrokken op een fietsreis van ruim tienduizend kilometer door dertien Europese landen. In Ga op de fiets schreef het koppel hun ultieme tips en enkele van de mooiste fietsroutes neer. Wij lichten er drie uit.

1. National Cycle Route 2

Wat? 600 kilometer

Waar? Langs de Engelse zuidkust

Waarom? 'Een van mijn favoriete routes', vertelt Irene. 'Zuid-Engeland is heel divers qua landschap. Het ene moment fiets je tussen de graanvelden en boomgaarden, dan weer langs ruige kliffen.' 'Daarnaast zijn er heel wat leuke plekken om onderweg te stoppen, zoals Brighton of Exeter', vult Laura aan. 'Je moet wel houden van een uitdaging, want het is best pittig qua heuvels in vergelijking met België en Nederland. Het is ook even wennen dat je links moet fietsen.'

2. Ciro Trail

Wat? 150 kilometer

Waar? Over een oud treinspoor door Bosnië-Herzegovina

Waarom? 'Een heel rustige route omdat het niet supertoeristisch is, waardoor je echt op jezelf aangewezen bent', vat het koppel samen. 'Af en toe rij je langs een stadje, maar voor de rest zit je vooral in de uitgestrekte natuur, van mooie vogelgebieden tot onverlichte tunnels door grotten. Zeker fietslampjes meenemen dus. Het is een kortere tocht die perfect te combineren is met een vakantie in Kroatië, waar we ook een route uitstippelden voor wie graag nog wat langer fietst.'

National Cycle Route 2 in Zuid-Engeland. © GF

3. Bari - Matera

Wat? 600 kilometer

Waar? Door de hak van Italië

Waarom? 'De route met het ultieme vakantiegevoel', glimlachen Laura en Irene. 'Een iets lichtere fietstocht die we zelf uitstippelden. Een tijdlang fiets je met de zee aan je zijde, zo dichtbij dat je er altijd even in kunt duiken. Zelf gingen we net buiten het toeristenseizoen in oktober. Het weer was perfect en we hadden de wegen voor onszelf. Je passeert de trulli van Alberobello en proeft pasticciotti in Lecce: het is de ideale mix van een actieve vakantie met cultuur en lekker eten.'

Bari - Matera.

Ga op de fiets, Uitgeverij Fjord, 20 euro. Op hun website onabike.nl vind je alle GPX-bestanden om er zelf op uit te trekken.

