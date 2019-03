De mooiste publieke ruimte van Vlaanderen ligt in Kortrijk

Burgemeester Vincent Van Quickenborne mag ook de Publieksprijs in ontvangst nemen voor deze ontmoetingsplek in het centrum van Kortrijk. De herinrichting van die site is al twintig jaar aan de gang.

De Prijs Publieke Ruimte wordt toegekend aan burgemeester Vincent Van Quickenborne en aan gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts van De Vlaamse Waterweg. Dat overheidsagentschap werkt voor het project nauw samen met het Kortrijkse stadsbestuur. De herinrichting van de kaaien ging ook gepaard met het autovrij maken van de oevers.

Trendsetter in Vlaanderen

Uit vijftig inzendingen nomineerde een vakjury vijf projecten voor de jaarlijkse Prijs Publieke Ruimte. Zo kwamen ook Antwerpen, Liedekerke, Wetteren en Hooglede op de shortlist. Juryvoorzitter Jan Vilain motiveert de keuze voor Kortrijk. 'Water in de stad wint steeds meer aan belang voor de kwaliteit van het stedelijke leven. Kortrijk is op dat vlak een trendsetter in Vlaanderen', klinkt het.

Het Kortrijkse stadsbestuur werd in het verleden al enkele keren genomineerd voor de onderscheiding. Kortrijk wint ook de Publieksprijs Publieke Ruimte na een online stemming, waaraan zowat 2.000 mensen deelnamen.