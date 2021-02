Een nieuwe fietsroute met innovatieve VR-kijkers en een hoogtechnologische tentoonstelling in het Zwin Natuur Park brengen de wereld van de verdwenen Zwingeul en haar middeleeuwse Zwinhavens terug tot leven.

Brugge, Damme, Monnikerede, Hoeke, Sint-Anna-ter Muiden en Sluis waren ooit dé tophavens van Europa. Maar de Zwingeul verzandde en de havens verdwenen. Het project 'Verdwenen Zwinhavens' kwam tot stand na uitgebreid onderzoek van de Universiteit Gent. De vele verhalen komen via ultramoderne VR-technologie opnieuw tot leven vanaf 3 juli 2021.

Dankzij het project 'Verdwenen Zwinhavens' kunnen bezoekers in het Zwin Natuur Park en in de grensoverschrijdende Zwinstreek een tijdreis maken dwars door de middeleeuwen tot nu, en van Brugge tot het Zwin Natuur Park.

Van archeologie tot virtuele realiteit

Op het snijpunt van land- en zeewegen ontwikkelde Brugge zich tot dé laatmiddeleeuwse metropool van Europa. De middeleeuwse weerklank van Brugge had alles te maken met haar voorhavens, gelegen langsheen de Zwingeul. Het was een netwerk van voorhavens die een poort op de wereld vormden.

Na jarenlang interdisciplinair archeologisch onderzoek van de Universiteit Gent worden de verdwenen Zwinhavens nu voor het eerst virtueel opnieuw tot leven gewekt. 'Verdwenen Zwinhavens is het verhaal van de wisselwerking tussen mens en zee, en de opgang en het verval van een parelsnoer van havens die van Brugge een middeleeuwse metropool maakten.

Immersieve ruimte © Westtoer

De beelden in virtuele realiteit zijn tot in de details historisch correct. Hiervoor is intens samengewerkt tussen het Parijse bureau Timescope, wereldspeler op vlak van VR en AR, de Universiteit Gent en verschillende wetenschappelijke comités', aldus Prof. dr. Wim De Clercq van de UGent.

Vliegen als een vogel

De tentoonstelling in het Zwin Natuur Park brengt de bezoekers via virtuele realiteit (VR) en verhoogde realiteit (AR) naar de Zwinhavens van toen. Een centrale maquette toont de evolutie van de Zwingeul en de havens via AR-projectie. Ook de dagelijkse activiteiten in de toenmalige havens komen opnieuw tot leven.

Kasteel Sluis © Westtoer

Bezoekers maken tijdens de tijdreis ook een virtuele boottocht vanuit de Noordzee door de Zwingeul langs Sluis naar Brugge in een immersieve ruimte. Door de VR-kijkers in het kijkcentrum van het Zwin Natuur Park vlieg je als een vogel over het Zwin en ontdek je zo de landschapsevolutie van deze Europese topnatuur. De expo 'Verdwenen Zwinhavens' loopt van 3 juli 2021 tot 7 november 2021. Een ticket voor het Zwin Natuur Park geeft je toegang tot deze unieke expo. Voor groepen, bedrijven, verenigingen en scholen wordt een ruim aanbod uitgewerkt.

Naast de VR-kijkers in het Zwin Natuur Park, brengen vier andere outdoor en gratis VR-kijkers langs de nieuwe fietsroute de Zwingeul en de Zwinhavens terug tot leven in het huidige landschap. Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer: 'De fietsroute is door de link met de virtuele realiteit uniek in Vlaanderen en Nederland. Fietsers komen via de VR-kijkers met een 360° zicht terecht in het virtuele middeleeuwse landschap van het Zwin en de verdwenen havens van Sluis, Monnikerede, Damme en Brugge.'

De bewegwijzerde fietsroute is er vanaf 3 juli 2021 tot 2023. Starten kan in Brugge, Damme, Sluis of het Zwin Natuur Park. De route is 60 km maar is ook te fietsen in verschillende kortere lussen. Een gratis fietskaart geeft meer duiding.

Zicht op de expozaal © Westtoer

Brugge, Damme, Monnikerede, Hoeke, Sint-Anna-ter Muiden en Sluis waren ooit dé tophavens van Europa. Maar de Zwingeul verzandde en de havens verdwenen. Het project 'Verdwenen Zwinhavens' kwam tot stand na uitgebreid onderzoek van de Universiteit Gent. De vele verhalen komen via ultramoderne VR-technologie opnieuw tot leven vanaf 3 juli 2021. Dankzij het project 'Verdwenen Zwinhavens' kunnen bezoekers in het Zwin Natuur Park en in de grensoverschrijdende Zwinstreek een tijdreis maken dwars door de middeleeuwen tot nu, en van Brugge tot het Zwin Natuur Park. Op het snijpunt van land- en zeewegen ontwikkelde Brugge zich tot dé laatmiddeleeuwse metropool van Europa. De middeleeuwse weerklank van Brugge had alles te maken met haar voorhavens, gelegen langsheen de Zwingeul. Het was een netwerk van voorhavens die een poort op de wereld vormden. Na jarenlang interdisciplinair archeologisch onderzoek van de Universiteit Gent worden de verdwenen Zwinhavens nu voor het eerst virtueel opnieuw tot leven gewekt. 'Verdwenen Zwinhavens is het verhaal van de wisselwerking tussen mens en zee, en de opgang en het verval van een parelsnoer van havens die van Brugge een middeleeuwse metropool maakten. De beelden in virtuele realiteit zijn tot in de details historisch correct. Hiervoor is intens samengewerkt tussen het Parijse bureau Timescope, wereldspeler op vlak van VR en AR, de Universiteit Gent en verschillende wetenschappelijke comités', aldus Prof. dr. Wim De Clercq van de UGent. De tentoonstelling in het Zwin Natuur Park brengt de bezoekers via virtuele realiteit (VR) en verhoogde realiteit (AR) naar de Zwinhavens van toen. Een centrale maquette toont de evolutie van de Zwingeul en de havens via AR-projectie. Ook de dagelijkse activiteiten in de toenmalige havens komen opnieuw tot leven. Bezoekers maken tijdens de tijdreis ook een virtuele boottocht vanuit de Noordzee door de Zwingeul langs Sluis naar Brugge in een immersieve ruimte. Door de VR-kijkers in het kijkcentrum van het Zwin Natuur Park vlieg je als een vogel over het Zwin en ontdek je zo de landschapsevolutie van deze Europese topnatuur. De expo 'Verdwenen Zwinhavens' loopt van 3 juli 2021 tot 7 november 2021. Een ticket voor het Zwin Natuur Park geeft je toegang tot deze unieke expo. Voor groepen, bedrijven, verenigingen en scholen wordt een ruim aanbod uitgewerkt.Naast de VR-kijkers in het Zwin Natuur Park, brengen vier andere outdoor en gratis VR-kijkers langs de nieuwe fietsroute de Zwingeul en de Zwinhavens terug tot leven in het huidige landschap. Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer: 'De fietsroute is door de link met de virtuele realiteit uniek in Vlaanderen en Nederland. Fietsers komen via de VR-kijkers met een 360° zicht terecht in het virtuele middeleeuwse landschap van het Zwin en de verdwenen havens van Sluis, Monnikerede, Damme en Brugge.'De bewegwijzerde fietsroute is er vanaf 3 juli 2021 tot 2023. Starten kan in Brugge, Damme, Sluis of het Zwin Natuur Park. De route is 60 km maar is ook te fietsen in verschillende kortere lussen. Een gratis fietskaart geeft meer duiding.