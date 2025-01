Lekker, gezond en gemakkelijk: vegetarische curry met tofoe en versgebakken naan

Haast en spoed zijn zelden goed. Gelukkig is er in het weekend extra veel tijd om nieuwe recepten uit te proberen. Deze week serveren we een smakelijke vegetarische groentecurry met zelfgebakken naanbrood.

Massamancurry is de zachtste versie van curry. Het smaakt een beetje anders dan rode en groene curry. Gochujang is een pikante, Koreaanse chilipasta, gemaakt van rode pepers, gefermenteerde sojabonen en zout. Wil je een mildere smaak, dan kun je het weglaten.

Voor 4 personen



VOOR DE CURRY

300 g tofoe

500 g aardappelen

1 grote ui, fijngehakt

3 teentjes knoflook

1 stuk gember (3 cm)

150 g wortelen

150 g sperziebonen,

150 g bloemkool

4 verse of diepgevroren limoenblaadjes

1 limoen, sap en rasp,

3 takjes koriander

1 blik (400 ml) kokosmelk

3 el pindakaas

1 el massaman-currypasta

1 el gochujang-pasta

1 tl kurkuma

1 tl komijn

2 el sojasaus

3 el gezouten pindanootjes

2 el plantaardige olie, peper en zout VOOR HET NAANBROOD

250 g zelfrijzend bakmeel

150 g Griekse yoghurt

50 ml volle melk

2 el honing

50 g gemalen amandelen

50 g rozijnen, 2 el geraspte kokos, 2 el gesmolten boter

Snijd de tofoe in stukken. Schil de aardappelen en snijd ze in vier. Schil de wortelen en snijd ze in stukken. Maak de boontjes schoon en snijd de bloemkool in roosjes. Pel en snipper de ui en knoflook. Schil en rasp de gember fijn. Verhit 1 el olie in een pan en bak de tofoeblokjes goudbruin. Overgiet met de sojasaus. Haal uit de pan en zet apart. Verhit de rest van de olie in dezelfde pan. Bak de ui, knoflook en gember tot ze zacht zijn. Voeg currypasta, gochujang, pindakaas, kurkuma en komijn toe en bak 1 minuut mee tot de kruiden geuren. Voeg de kokosmelk toe en roer tot een gladde saus. Doe de aardappelen, wortelen en bloemkool in de pan. Laat het geheel 15 minuten zachtjes koken tot de groenten gaar zijn. Voeg er de boontjes aan toe en laat nog vijf minuten garen. Voeg als laatste de gebakken tofoe toe en breng op smaak met sojasaus, limoensap en -rasp, peper en zout. Garneer met verse koriander en grof gehakte pindanootjes. Maak de naan: meng het zelfrijzend bakmeel, de yoghurt, melk en een snufje zout tot een soepel deeg. Verdeel het deeg in 4 bolletjes en rol elk bolletje uit tot een platte schijf. Meng de honing, gemalen amandelen, rozijnen en kokos. Verdeel een beetje vulling over elke deegschijf en vouw het deeg dicht. Rol voorzichtig opnieuw uit. Verhit een droge koekenpan en bak de naanbroodjes 2-3 minuten aan elke kant tot ze goudbruin zijn. Bestrijk ze met gesmolten boter voordat je ze serveert. Schep de curry in diepe borden en serveer met de warme naanbroodjes. Lekker met een partje limoen en wat extra koriander.

