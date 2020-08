Hij komt eraan, die typisch Belgische zomer. Niet te warm, niet te koud en altijd kans op regen. Een verademing na de hittegolf, maar niet altijd even handig om je agenda te plannen. Knack Weekend presenteert enkele mogelijkheden.

Wisselvallige dag: naar het boekendorp

Een uitstap naar het charmante Redu is altijd de moeite, ook wanneer er regen in de lucht hangt. De veeltallig aanwezige boekhandelaars huisvesten samen maar liefst twee kilometer aan boekenrekken. Naast snuisteren in die eigenzinnige winkels tussen twee regenbuien door, kan je er ook kunst bewonderen, onder andere in het interactieve MUDIA, dat zeven eeuwen schoonheid samenbrengt. Het bijhorende café biedt tegenwoordig ook huisbereide gerechten aan, op basis van producten van lokale producenten. Ten slotte is het dorpje een goed beginpunt voor mooie wandelingen.

MUDIAPlace de l'Esro, 61, 6890 Redu. Op voorhand informeren en reserveren is aangeraden.

Terrasjesweer: poëzie en plezier bij de BabelBühne

Bezoek in Antwerpen de BabelBühne, een sprookjesachtige sculptuur van Kunstenaarscollectief Rooftoptiger. Het is een platform voor meertalige ontmoeting en het vervolgverhaal op Toren van Babel. Je kunt er turen naar de dobberende eendjes, heen en weer wiegen in de hangmatten, jezelf verdiepen in een boek uit de 'zwerfbib' van Permeke en genieten van de nieuwste poëzie-installatie van Maud Vanhauwaert. Houdt de Facebookpagina van BabelBühne in de gaten voor evenementen zoals BabelBrunches

Dat het weer mag! Sinds enkele dagen steken we opnieuw alle handen uit de mouwen om hetgeen waar we begin augustus mee... Geplaatst door BabelBühne op Dinsdag 18 augustus 2020

Antwerpen Noord: Archipelsite (ingang via Damhof) tegenover Lange Lobroekstraat 77, 2060 Antwerpen Dam

Koud: jezelf in de watten leggen

Zin om jezelf te verwennen tijdens een frissere dag? Boek dan een arrangement in een spa. Die zijn nu terug open en werken erg hard om corona buiten te houden. Zo organiseert Thermae Grimbergen 'bubbelsauna's', die je enkel met jouw bubbel mag betreden. Wordt de Belgische zomer compleet, klaart het plots op en begin je zelfs buiten de sauna's te zweten dat het geen naam heeft? Dan kan je in datzelfde complex meteen ook een verkoelende duik nemen in de ronduit prachtige zwemvijver.

Wolvertemsesteenweg 74, 1850 Grimbergen

Regen of snoeiheet: vluchten in het museum

Of het nu regent dat het giet of te warm is om een pap te zeggen: soms is het binnen gewoon beter. Tijd om een museum in te duiken, dus! Wat denk je van een bezoek aan het designmuseum in Gent? Daar loopt momenteel de tijdelijke expo Kleureyck, over hoe schilder Jan Van Eyck kleur gebruikte, maar heeft ook een sterke hedendaagse inslag. De tentoonstelling prikkelt je nieuwsgierigheid en zet al je zintuigen op scherp.

Design Museum Gent, Jan Breydelstraat 5, 9000 Gent. Op voorhand reserveren is verplicht.

Droog: zomerzoektocht met kinderen

Al gehoord van het Rivierenhof in Antwerpen? Dat prachtige park herbergt niet alleen een openluchtconcertzaal, maar ook twee kastelen, stukken bos, groene ligweiden en meer. Het grote groengebied leent zich perfect voor een zonnige dag met kinderen. Zijn ze de speeltuinen even beu en begin jij liever niet aan het zoveelste partijtje minigolf? Schaf je dan in het Infopunt een boekje aan waarmee je een zomerspeurtocht kan aanvatten met het jong geweld. Het doel voor kinderen is een verdwaalde eekhoorn terug naar huis helpen, maar volwassenen worden minstens even vrolijk van de mooie wandeling door de verrassende hoekjes van het domein.

5 euro per boekje. Aankoop en startpunt is aan het infopunt Domeinwacht, Turnhoutsebaan 246 in 2100 Deurne. De zoektocht is 2,8 km lang. Je bent er 2 à 3 uur zoet mee.

Een uitstap naar het charmante Redu is altijd de moeite, ook wanneer er regen in de lucht hangt. De veeltallig aanwezige boekhandelaars huisvesten samen maar liefst twee kilometer aan boekenrekken. Naast snuisteren in die eigenzinnige winkels tussen twee regenbuien door, kan je er ook kunst bewonderen, onder andere in het interactieve MUDIA, dat zeven eeuwen schoonheid samenbrengt. Het bijhorende café biedt tegenwoordig ook huisbereide gerechten aan, op basis van producten van lokale producenten. Ten slotte is het dorpje een goed beginpunt voor mooie wandelingen. MUDIAPlace de l'Esro, 61, 6890 Redu. Op voorhand informeren en reserveren is aangeraden.Bezoek in Antwerpen de BabelBühne, een sprookjesachtige sculptuur van Kunstenaarscollectief Rooftoptiger. Het is een platform voor meertalige ontmoeting en het vervolgverhaal op Toren van Babel. Je kunt er turen naar de dobberende eendjes, heen en weer wiegen in de hangmatten, jezelf verdiepen in een boek uit de 'zwerfbib' van Permeke en genieten van de nieuwste poëzie-installatie van Maud Vanhauwaert. Houdt de Facebookpagina van BabelBühne in de gaten voor evenementen zoals BabelBrunches Antwerpen Noord: Archipelsite (ingang via Damhof) tegenover Lange Lobroekstraat 77, 2060 Antwerpen DamZin om jezelf te verwennen tijdens een frissere dag? Boek dan een arrangement in een spa. Die zijn nu terug open en werken erg hard om corona buiten te houden. Zo organiseert Thermae Grimbergen 'bubbelsauna's', die je enkel met jouw bubbel mag betreden. Wordt de Belgische zomer compleet, klaart het plots op en begin je zelfs buiten de sauna's te zweten dat het geen naam heeft? Dan kan je in datzelfde complex meteen ook een verkoelende duik nemen in de ronduit prachtige zwemvijver.Wolvertemsesteenweg 74, 1850 GrimbergenOf het nu regent dat het giet of te warm is om een pap te zeggen: soms is het binnen gewoon beter. Tijd om een museum in te duiken, dus! Wat denk je van een bezoek aan het designmuseum in Gent? Daar loopt momenteel de tijdelijke expo Kleureyck, over hoe schilder Jan Van Eyck kleur gebruikte, maar heeft ook een sterke hedendaagse inslag. De tentoonstelling prikkelt je nieuwsgierigheid en zet al je zintuigen op scherp.Design Museum Gent, Jan Breydelstraat 5, 9000 Gent. Op voorhand reserveren is verplicht. Al gehoord van het Rivierenhof in Antwerpen? Dat prachtige park herbergt niet alleen een openluchtconcertzaal, maar ook twee kastelen, stukken bos, groene ligweiden en meer. Het grote groengebied leent zich perfect voor een zonnige dag met kinderen. Zijn ze de speeltuinen even beu en begin jij liever niet aan het zoveelste partijtje minigolf? Schaf je dan in het Infopunt een boekje aan waarmee je een zomerspeurtocht kan aanvatten met het jong geweld. Het doel voor kinderen is een verdwaalde eekhoorn terug naar huis helpen, maar volwassenen worden minstens even vrolijk van de mooie wandeling door de verrassende hoekjes van het domein. 5 euro per boekje. Aankoop en startpunt is aan het infopunt Domeinwacht, Turnhoutsebaan 246 in 2100 Deurne. De zoektocht is 2,8 km lang. Je bent er 2 à 3 uur zoet mee.