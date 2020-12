In Pairi Daiza is een Sumatraanse orang-oetan geboren. En dat is heel goed nieuws want deze dieren worden ernstig bedreigd.

In Pairi Daiza is eind november een Sumatraanse orang-oetan geboren. Het gaat om het mannetje Mathaï, het tweede jong van het koppeltje Ujian en Sari, zo maakte het park bekend. Pairi Daiza telt nu zes van deze uiterst zeldzame mensapen. De Sumatraanse orang-oetan is in de natuur namelijk met uitsterven bedreigd is.

. © Pairi Daiza

In de ochtend van 28 november ontdekte het orang-oetanteam van Pairi Daiza bij het 17-jarige vrouwtje Sari een stevige baby, een mannetje van 1,5 kilogram. Een erg gezond geboortegewicht voor een orang-oetan. Het kleintje kreeg de naam 'Mathaï' van zijn verzorgers. 'Tot nu toe drinkt de baby meer dan voldoende, opent hij regelmatig zijn ogen, en blijft hij veilig vastgehaakt aan de lange haren van z'n moeder. Zo zal zijn leven er ook de komende twee jaar uitzien', klinkt het.

'Mathaï groeit op in een gezond, sociaal orang-oetangezin met mama Sari, papa Ujian en zijn grote broer Berani, die zelf ook nog maar vier jaar oud is.'

(NL)🦧Welkom, kleine Mathaï! Deze orang-oetan werd op 28 november in Pairi Daiza geboren en is het tweede jong voor moeder Sari. Het mannetje weegt 1.5 kilo, wat een gezond gewicht is. Hij doet het goed, drinkt veel en haakt zich stevig vast aan zijn mama. Zoals het hoort! pic.twitter.com/AjKM9soVLA — Pairi Daiza (@pairidaiza) December 8, 2020

Het koppeltje Sinta en Gempa verwacht dan weer in 2021 een jong. Al deze orang-oetangeboortes zijn uitstekend nieuws voor deze dieren, die als 'kritiek met uitsterven bedreigd' beoordeeld worden door de IUCN (International Union for Conservation of Nature). Orang-oetans zijn in Indonesië de eerste slachtoffers van stroperij en het vernietigen van hun habitat voor palmolie-plantages. Er zouden nog amper 14.000 van deze dieren in de natuur overblijven, een aantal dat snel achteruitgaat.

. © Pairi Daiza

