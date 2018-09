Train World en Lego maken samen een treinrit

Na een eerdere tentoonstelling rond stripfiguur Kuifje , opent in het spoorwegmuseum Train World in Schaarbeek begin oktober een tweede tijdelijke expo. Ditmaal staan de blokjes van het Deense speelgoedconcern Lego centraal.

'Gedurende vier maanden slaan Lego en Train World de handen in elkaar voor een gezamenlijke treinrit', zo staat op de website van Train World. 'Een avontuur dat de wereld van de populaire Lego-speelgoedtreinen koppelt aan de geschiedenis en toekomst van de spoorwegen.'

De collectie van Lego bevat heel wat treinen, van Duplo-sets tot vracht-, passagiers- en hogesnelheidstreinen en stations. Hoe de tijdelijke expo er precies zal uitzien, is nog niet bekend.

Wel duidelijk is dat ze zal lopen van 2 oktober 2018 tot 31 januari 2019. Train World opende in september 2015 de deuren. In december 2016 startte de eerste tijdelijke tentoonstelling, rond stripheld Kuifje. Die liep ruim vier maanden.