Restauratie Brits hoofdkwartier uit WOII in Arnhem bijna afgerond

Villa Hartenstein, waarin nu het Airborne Museum is gehuisvest, diende tijdens de Slag om Arnhem in 1944 als hoofdkwartier voor de Britse luchtlandingstroepen onder leiding van generaal-majoor Roy Urquhart. Het gebouw raakte toen zwaar beschadigd.

Nu is een nieuwe attiek op de villa geplaatst. Een attiek is een sierstuk bovenop de gevel waarachter het dak schuilgaat. De oude attiek van de villa werd in de oorlog deels weggeschoten en is later verwijderd.

De 1,6 miljoen euro kostende restauratie heeft twee jaar geduurd en was volgens museumdirecteur Sarah Heijse dringend noodzakelijk. Het gebouw had houtrot en een verkeerde verflaag. De gebruikte verf zou uiteindelijk het casco aantasten. Bovendien waren door de oorlog veel authentieke details van het pand verdwenen of kapot.