De organisatie POOL IS COOL slaat met enkele partners de handen in elkaar om een openbaar openluchtzwembad in Brussel te ontwikkelen, te bouwen en uit te baten. Dat melden ze vrijdag in een mededeling.

FLOW wordt een tijdelijk openluchtzwembad aan het kanaal in Anderlecht, aan de Pierre Marchantbrug, en zal in juni en augustus open zijn.

POOL IS COOL werkt al sinds 2015 de herintroductie van publiek openluchtzwemmen in Brussel. Volgens de organisatie is het veertig jaar geleden dat er een openluchtzwembad in de hoofdstad was. Het nieuwe zwembad zal 17 op 7 meter groot zijn. Er komen kleedkamers, douches en alles wat bij een buitenzwembad hoort. FLOW zal een capaciteit van ongeveer 200 zwemmers per dag hebben, afhankelijk van de geldende coronamaatregelen. In de namiddagen is het zwembad gratis toegankelijk voor iedereen. Bezoekers kunnen vanaf drie dagen op voorhand een tijdslot reserveren aan het zwembad.

Er zullen zwemsessies zijn gereserveerd voor vrouwen en gratis zwemlessen georganiseerd worden voor kinderen en volwassenen. Daarnaast willen de organisatoren ook Brusselse jongeren tewerkstellen en culturele activiteiten aanbieden, zoals concerten en filmavonden. Als de coronamaatregelen het toelaten.

Prototype

Het eerste zwemseizoen loopt van 1 juli tot 31 augustus, maar de organisatoren hopen dat het project ook nadien kan blijven bestaan. 'FLOW moet een prototype worden voor de zwemplaatsen van de toekomst, en bewijzen dat buitenzwemmen noodzakelijk en mogelijk is in Brussel', klinkt het. 'In onze dromen staat het model voor een permanent zwembad in Biestebroeck, zoals een drijvend zwembad in het kanaal.'

POOL IS COOL sloeg de handen in elkaar met Decoratelier, Art2Work, FIX, Ecoworks en Speculoos + Variable en krijgt de steun van de Vlaamse Overheid, Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Brusselse Regering, Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit, urban.brussels, de Haven van Brussel en de Gemeente Anderlecht. 'Gedeelde openbare ruimte geeft zuurstof aan de Brusselaars. Het belang van dit project is enorm: niet alleen zorgt het voor kwaliteitsvolle en veilige sportinfrastructuur, het zet expliciet in op verbinding met de buurt en de bewoners', reageert Benjamin Dalle, Vlaams minister voor Brussel. (Belga)

