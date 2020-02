Namen eindigt in top 10 bij 'European Best Destinations 2020'

De stad Namen is woensdag op de zevende plaats geëindigd in een rangschikking van de "beste Europese bestemmingen", opgesteld door het Europese toerismeplatform European Best Destinations. Winnaar is de Franse stad Colmar. Zilver en brons zijn voor Athene (Griekenland) en Tbilisi (Georgië).

Namen © Getty

'Namen is zo warm en vriendelijk dat het is alsof u uw familie bezoekt. De restaurants zijn uitstekend en de culturele evenementen zijn uniek', klinkt de beschrijving voor de wedstrijd. Lees ook: Deze plaatsen zijn verkozen tot de 'beste Europese bestemmingen' De organisatie selecteerde twintig steden en meer dan 600.000 mensen stemden op hun favoriete bestemming. Met meer dan 30.000 stemmen scoorde Namen beter dan Parijs (Frankrijk) en Rome (Italië) en kleinere steden als Cork (Ierland) of Rijeka (Kroatië). Steden die genomineerd worden voor de rangschikking, zien het aantal toeristen vaak stijgen. Vorig jaar eindigde Dinant op de elfde plaats en steeg het aantal toeristen in de stad met bijna dertig procent, blijkt uit cijfers van de schepen van Toerisme, Laurent Belot. Lees ook: Ontdek Namen: van slakkenfontein tot het Belgische Stonehenge