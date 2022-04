De Kunstberg in Brussel op een nieuwe manier belichten en ontdekken, dat is het doel van het festival Panorama van vzw Kunstberg. Van 23 april tot 1 mei kunnen bezoekers zeven thematische wandelingen volgen en het erfgoed van de verbinding tussen hoog- en laagstad bezichtigen.

Negen dagen lang wil vzw Kunstberg ervoor zorgen dat verborgen plekjes of gekende hotspots worden (her)ontdekt. Zeven routes die gebruikmaken van uiteenlopende thema's als muziek, geschiedenis, religie of economie, leiden de bezoekers langs verborgen doorgangen, dakterrassen, beeldhouwwerken, tuinen of bijzondere gebouwen. Zo ontdekken ze elementen van de stad die anders niet zichtbaar zijn.

Op de routes staan ook verschillende panoramische kijkers. 'Dat is het echte geheim van Brussel. Het is een grote stad waar veel te ontdekken valt. Net wanneer je alles denkt gezien te hebben, ontdek je iets nieuw. Daarom is dit festival zo belangrijk', zegt Brussels minister van Imago van Brussel Sven Gatz.

Het festival Panorama maakt deel uit van het tienjarig masterplan (2020-2030) van vzw Kunstberg. Met een reeks biënnales willen ze de locatie onder de aandacht brengen. Tijdens het festival zijn er naast wandelingen ook voorstellingen met beeld, muziek en film. 'Het is een wijk die verschillende vormen kan aannemen, zowel overdag als 's avonds, in de week of het weekend. We zullen geslaagd zijn als op een zondag een gezin in de Brusselse rand zegt dat ze een dag naar de Kunstberg gaan om er rond te wandelen, want er valt wel altijd iets te beleven', stelt Marie-Laure Roggemans van vzw Kunstberg. (Belga)

