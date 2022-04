Honderdvijftig jaar na de geboorte van Stijn Streuvels kunnen dagtrippers met de fiets kennismaken met de leefwereld van de schrijver. Op het parcours liggen vijf monumenten tussen de Leie en de Schelde.

'Vensterlanden. Langs Streuvels' wegen' werd zaterdag voorgesteld in Avelgem. Het is een initiatief van het Stijn Streuvelsgenootschap, samen met verschillende regionale partners. Aan de hand van vijf monumenten tussen Leie en Schelde worden thema's uit het oeuvre van de in 1969 overleden Belgische schrijver behandeld. 'Het zijn als het ware vensters, die Streuvels' kijk op landschap en mensheid confronteren met onze hedendaagse blik', klinkt het.

'Een fietsroute van ongeveer zestig kilometer brengt je onder de noemer Vensterlanden in het wiel van Stijn Streuvels langs vijf artistieke interventies', luidt het. 'De schrijver was zelf een fervent liefhebber van het rijwiel. Hij behandelde in zijn werk universele thema's als natuurbehoud, vakmanschap, migratie en psychologische kwetsbaarheid. Deze veelzijdigheid biedt een schat aan aanknopingspunten om zijn 'wegen' naar een hedendaagse context te hertalen.'

Er komt ook een Vensterlanden XL. Tijdens het festivalweekend van 21 en 22 mei zullen workshops, activiteiten en performances de vensters feestelijk begeleiden.

150jaarstreuvels.be/vensterlanden

'Vensterlanden. Langs Streuvels' wegen' werd zaterdag voorgesteld in Avelgem. Het is een initiatief van het Stijn Streuvelsgenootschap, samen met verschillende regionale partners. Aan de hand van vijf monumenten tussen Leie en Schelde worden thema's uit het oeuvre van de in 1969 overleden Belgische schrijver behandeld. 'Het zijn als het ware vensters, die Streuvels' kijk op landschap en mensheid confronteren met onze hedendaagse blik', klinkt het.'Een fietsroute van ongeveer zestig kilometer brengt je onder de noemer Vensterlanden in het wiel van Stijn Streuvels langs vijf artistieke interventies', luidt het. 'De schrijver was zelf een fervent liefhebber van het rijwiel. Hij behandelde in zijn werk universele thema's als natuurbehoud, vakmanschap, migratie en psychologische kwetsbaarheid. Deze veelzijdigheid biedt een schat aan aanknopingspunten om zijn 'wegen' naar een hedendaagse context te hertalen.' Er komt ook een Vensterlanden XL. Tijdens het festivalweekend van 21 en 22 mei zullen workshops, activiteiten en performances de vensters feestelijk begeleiden.150jaarstreuvels.be/vensterlanden