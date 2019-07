Ontsteltenis aan de kust. Niet alleen is de nieuwe Oostendse verdwaalpaal met 'lachend kakske' gestolen, ook liggen heel wat stranden er na het drukke zomerweekend smerig bij.

Het voorbije weekend was een topweekend voor de kust. Zo'n 325.000 dagtoeristen zakten af naar de verschillende kuststeden met het mooie weer. Naast vakantiekiekjes waren echter ook heel wat andere foto's van op het strand te zien op sociale media. Het onderwerp daarop: uitpuilende vuilbakken en achtergelaten afval. Kustburgemeesters betreuren dat dagtoeristen hun afval niet meenemen.

Mentaliteitswijziging nodig

Burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open Vld) vindt het jammer dat kustbesturen met de vinger gewezen worden. 'Wij doen als stad ons uiterste best om het afvalprobleem hier op te lossen. Onze reinigingsdiensten leveren onvoorstelbaar werk, maar als er zo'n toevloed is aan dagtoeristen kunnen ook zij soms niet volgen', klinkt het. Al vindt hij dat de burger in de eerste plaats zelf verantwoordelijk is. 'Er moet dringend een mentaliteitswijziging komen bij onze toeristen. We kunnen onmogelijk iedereen die afval achterlaat beboeten. Gelukkig helpt ons beachteam vanaf 1 juli tot het einde van de vakantie met sensibiliseren. Zij zullen mensen aanspreken en informeren in verband met het afvalprobleem', aldus de burgemeester.

Westtoer meldt dat er zaterdag 125.000 dagtoeristen naar de kust kwamen en zondag 200.000. Daarvoor zette de NMBS extra treinen in naar de kust. Dat doen ze nu dagelijks tot en met zondag 1 september. Elke weekdag worden een dertigtal treinen ingezet, in de weekends en op feestdagen worden 32 extra treinen ingezet.