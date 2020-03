De beurs 'Made in Asia' komt van vrijdag 13 tot zondag 15 maart naar Brussels Expo. Op het grootste Aziatische popcultuurevenement van de Benelux ontdekken de bezoekers samen met enkele vooraanstaande artiesten de steeds populairder wordende wereld van manga en anime.

Bij Aziatische popcultuur denken we in Europa al een tijdje niet enkel meer aan karaoke of origami. Intussen zijn we ook gekend met manga, anime, cosplay en de vele games die vooral uit Japan overgewaaid zijn. Het is niet voor niets dat het Amerikaanse tijdschrift Forbes Japan als de hipste vakantiebestemming van 2020 tipt.

Het festival Made in Asia zet dan volop in op de nieuwe Aziatische cultuurbeleving en haalt drie wereldbekende 'mangakas', auteurs van manga, in primeur naar Brussel. Tôru Fujisawa, Kumo Kagya en Kousuke Kurose zullen er naast elkaar zitten om te signeren op de beurs.

Van manga tot matcha

Wie nog niet zo bekend is met manga en anime kan nog heel wat andere Aziatische belevenissen bijwonen. De bezoeker ontdekt er ook de k-pop muziek, de nieuwste Aziatische beauty-producten, drinkt er matcha of saké en kan er origami leren plooien als een pro. De game-fanaten kunnen er hun console versieren met een persoonlijke touch of leren er vechten met een lichtzwaard. De fans van de serie Dragon Ball Z kunnen bovendien in hun handjes wrijven, want Toys Univers wijdt er een special tentoonstelling aan.

Alle info over de programmatie en tickets is terug te vinden op www.madeinasia.be.

Bij Aziatische popcultuur denken we in Europa al een tijdje niet enkel meer aan karaoke of origami. Intussen zijn we ook gekend met manga, anime, cosplay en de vele games die vooral uit Japan overgewaaid zijn. Het is niet voor niets dat het Amerikaanse tijdschrift Forbes Japan als de hipste vakantiebestemming van 2020 tipt. Het festival Made in Asia zet dan volop in op de nieuwe Aziatische cultuurbeleving en haalt drie wereldbekende 'mangakas', auteurs van manga, in primeur naar Brussel. Tôru Fujisawa, Kumo Kagya en Kousuke Kurose zullen er naast elkaar zitten om te signeren op de beurs. Wie nog niet zo bekend is met manga en anime kan nog heel wat andere Aziatische belevenissen bijwonen. De bezoeker ontdekt er ook de k-pop muziek, de nieuwste Aziatische beauty-producten, drinkt er matcha of saké en kan er origami leren plooien als een pro. De game-fanaten kunnen er hun console versieren met een persoonlijke touch of leren er vechten met een lichtzwaard. De fans van de serie Dragon Ball Z kunnen bovendien in hun handjes wrijven, want Toys Univers wijdt er een special tentoonstelling aan. Alle info over de programmatie en tickets is terug te vinden op www.madeinasia.be.