Op zaterdag 1 en zondag 2 juni zetten tweehonderd liefhebbers van ecotuinieren in België en Nederland de poorten van hun tuin open voor het grote publiek.

Tijdens de Velt-ecotuindagen tonen ze de bezoekers hoe je kan tuinieren zonder pesticiden. Vorig jaar waren er 40.000 bezoekers.

Bijen- en vlindervriendelijke tuinen, kruidengaarden, leef- en pluktuinen, schooltuinen ..., geïnteresseerden kunnen in zowat tweehonderd tuinen terecht voor tips over en inspiratie voor ecologisch tuinieren.

Ecotuinen © Getty Images

Maar wat is een ecologische tuin nu eigenlijk? Het antwoord komt van Velt, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren, die de ecotuindagen organiseert: een tuin die rekening houdt met de menselijke behoeften en bijdraagt aan meer natuur, herstel van het landschap en een schoner milieu, waar er planten gekozen worden die aangepast zijn aan de grondsoort en aan de omstandigheden, waar er plaats is voor spontane natuur, insecten en dieren. En dat allemaal zonder chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest, met een minimum aan tuinafval en een beperkt energie- en waterverbruik.