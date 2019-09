Zoo in Berlijn verwelkomt pandatweeling

In de zoo van Berlijn is een pandatweeling geboren. Nog geen maand geleden werd ook in Pairi Daiza, in Henegouwen, een tweeling geboren.

'Meng Meng is mama geworden - en dat twee keer! We zijn zo blij, we zijn sprakeloos!', verscheen maandag iets na 6 uur op de Twitter-account van de Berlijnse zoo. Het is de eerste keer dat in de Duitse hoofdstad een panda geboren wordt. Moeder Meng Meng zette zaterdagavond het eerste kleintje op de wereld, na een dracht van 147 dagen. Een uur later werd de tweede panda geboren. Samen wegen beide panda's iets meer dan 300 gram. Volgens zoodirecteur Andreas Knieriem stellen zowel de moeder als de jongen het goed. Meng Meng werd in april geïnsemineerd om de kansen te vergroten dat ze tijdens haar korte jaarlijkse vruchtbare periode drachtig zou worden. Begin augustus werden ook in Pairi Daiza twee panda's geboren. Op zich is de geboorte van een tweeling bij reuzenpanda's niet uitzonderlijk, luidde het toen, maar de eerste drie maanden na de geboorte zijn erg risicovol.