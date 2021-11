Leuven heeft beslist om het foodtruckfestival en het aftellen op oudjaar te schrappen. Dat heeft de stad bekendgemaakt. 'De huidige situatie in de zorgsector laat geen grote risico's toe.' Ook enkele andere evenementen gaan niet door. Kleinere activiteiten laat de stad wel toe.

Eerder werden ook de kerstmarkt en de eindejaarscorrida, een grootschalig loopevenement door de binnenstad, al geannuleerd. De stad voegt daar nu ook de countdown op de Oude Markt, het Groot Begijnhof bij kaarslicht en de nieuwjaarsreceptie aan toe. Alle activiteiten behoorden tot het Wintertijd-programma, dat jaarlijks tijdens de eindejaarsmaanden in de stad plaatsvindt.

De stad voorziet wel in enkele alternatieve activiteiten. Zo komt er een 'smaakdorp' in een tent op het Ladeuzeplein. Vijftien smaakmakers zullen er het publiek culinair verrassen. Er komt voor het eerst ook een schaatsbaan aan Hal 5, vlak achter het station van Leuven. Het lichtparcours (un)Holy Light breidt daarnaast zijn buitenlocaties uit. In totaal komen er een zestal lichtinstallaties. Andere terugkerende evenementen, zoals de kerstconcerten in de Sint-Pieterskerk, de winterwandelingen en de koopzondagen, gaan door zoals gepland.

Kleinere, sfeervolle voorstellingen

'Ook in Leuven stijgen ondertussen de opnames in de ziekenhuissector en staat de zorgsector onder druk. Het is een bijzonder moeilijke periode voor iedereen, maar als we het met z'n alles voorzichtig aanpakken kunnen we toch voldoende kerstbeleving mogelijk maken', zegt burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit). 'We doen dat door veel aandacht te besteden aan de inkleding en verlichting van onze stad, en de initiatieven die doorgaan. De grote activiteiten moeten echter, gezien de omstandigheden, plaatsmaken voor eerder kleinere, sfeervolle voorstellingen.'

Oppositiepartij N-VA toont zich tevreden dat er nog enkele activiteiten worden behouden. De partij vraagt het stadsbestuur evenwel om de geschrapte evenementen niet volledig af te gelasten, maar ze uit te stellen tot bijvoorbeeld in de lente. 'Voor het mentaal welzijn maakt dat echt wel een verschil', zegt Lorin Parys, N-VA-fractieleider in de Leuvense gemeenteraad. 'Mensen hebben nood aan perspectief.'

