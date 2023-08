Vegan, vegetarisch of lokaal: dit zijn de beste ‘groene’ restaurants en bars van Parijs

Van een hippe dakboerderij tot een verlaten treinstation: hier eet en drink je lekker gezond in Parijs.

MOB Hotel

Dat ook de hotelsector vergroent, wordt duidelijk bij MOB Hotel, in het hart van de puces van Saint-Ouen. De oprichters investeren een gedeelte van de winst in sociale projecten, zoals een moestuin die ook kan worden gebruikt door de wijkbewoners. In het restaurant wordt alleen lokale, seizoensgebonden voeding geserveerd, en geen rood vlees. Afval wordt gerecycleerd en gecomposteerd. Los daarvan is MOB een fijn, hip, maar ook comfortabel en betaalbaar designhotel, mét zwembad, op ongeveer een kwartier van het centrum van Parijs met de metro.

6 rue Gambetta, mobhotel.com/paris

MOB Hotel © GF / ALDO PAREDES

Ground Control

Treinmaatschappij SNCF transformeert zijn ongebruikte gebouwen en terreinen regelmatig om er hippe pop-ups in onder te brengen. Ground Control streek al op verschillende plekken neer en zit tegenwoordig in een gigantisch industrieel complex vlak bij Gare de Lyon. Met foodtrucks en bars, een boekenwinkel, een tweedehandskledingwinkel, een platenzaak, een vintage videoarcadehal, een gezelschapsspellencafé, filmprojecties, club nights en andere evenementen.

81 rue du Charolais, groundcontrolparis.com



Le Perchoir

De grootste dakboerderij van Parijs is te vinden op het dak van paviljoen zes van het Parc des Expositions aan de Porte de Versailles. Niet onmiddellijk een aantrekkelijke bestemming, maar Le Perchoir heeft er een intrigerend rooftoprestaurant, tussen de ‘champignons de Paris’ en andere groente. Le Perchoir, Parijse pionier van rooftopbars, heeft nog een tiental andere bijzondere adressen in en rond Parijs. Waaronder een pop-upbar in de nok van de Gare de L’Est, nog open tot eind september.

leperchoir.fr

Le Perchoir aan Porte de Versailles © GF / Jerome Galland

Maisie Café

Maisie Café, opgericht door een communicatieprofessional in de luxemode, werd in korte tijd een referentie voor vegan, glutenvrije snacks en cold pressed juices. En af en toe een yogacursus of een masterclass in vegan cooking.

32 rue du Monthabor, maisiecafe.com



Jah Jah

Een van de coolste bars en restaurants van Parijs, opgericht door ontwerper Daqui Gomis en chef Coralie Kory, gespecialiseerd in afro-vegan ‘food & sound’. Er hoort een inclusieve hikingclub bij, Jahiking, die wandelingen organiseert in de bossen in de banlieue van Parijs.

11 rue des Petites Écuries, @jahjahparis

Jah Jah © INSTAGRAM / @JAHJAHPARIS

Iné

Sarah Ueta en haar team verzorgen tijdens de fashion weeks de catering van een aantal van de belangrijkste modelabels. Afgelopen lente opende ze haar eigen lunchrestaurant, Iné, gespecialiseerd in Japanse bento’s, waaronder een heerlijke vegan versie.

29 rue d’Enghien, ineaparis.com



Mater

Mater is het nieuwe restaurant van kunstcentrum Lafayette Anticipations, in een door Rem Koolhaas gerenoveerd gebouw in de Marais, geleid door chef Adrien Deliere. Koffie wordt geselecteerd door Plural, een klein onafhankelijk koffiebedrijf, en er zijn duurzame theesoorten van kwaliteitslabel Artéfact, plus een kaart met zorgvuldig gekozen natuurlijke wijnen.

9 rue du Plâtre, lafayetteanticipations.com

Mater © GF

Dreamin Man

De coolste, misschien ook beste coffeeshop van Parijs, uitgebaat door het Japanse koppel Yuichiro en Yui, met adressen in rue Amelot en sinds kort ook bij de meest prestigieuze klerenwinkel van de stad, The Broken Arm. De koffie komt van koffiebranderij Prolog in Denemarken, de cookies zijn homemade.

140 rue Amelot (en 12 rue Perrée), @dreaminman_paris