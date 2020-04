Een lichtpuntje voor de Indiërs in lockdown: dankzij de schonere lucht kunnen ze voor het eerst in dertig jaar genieten van het uitzicht op de machtige bergen van de Himalaya.

Langer dan dertig jaar konden de Indiërs die rondom het Himalaya gebergte wonen niet genieten van het uitzicht door de enorme luchtvervuiling. Nu sinds 22 maart een lockdown van 21 dagen is ingesteld om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, is de lucht al zoveel schoner geworden dat de besneeuwde bergtoppen eindelijk weer te zien zijn voor de lokale inwoners. Voor met name jonge Indiërs is het de eerste keer in hun leven dat ze vanuit hun huis naar de Himalaya kunnen kijken. Ze delen dan ook massaal foto's van hun uitzicht op Twitter. Een paar voorbeelden.

The same mountains from my home 😍 #Nozoom pic.twitter.com/4zHwyoMp4R — Abbu Pandit (@abbu_pandit) April 3, 2020

A picture captured today from sialkot LOC . Kashmir mountains. This kind of clear we are seeing after around more than 30 years pic.twitter.com/67KVRNJTOr — Khawar S Khawaja (@khawajaks) April 4, 2020

Same view from Gujrat.. pic.twitter.com/PIbvkqn7Fd — Zohaib Amjad (@lassipeeky) April 5, 2020

De lockdown in India werd op 22 maart ingesteld voor de hele bevolking van 1,4 mijard en heeft volgens het Central Pollution Board India gezorgd voor een significante verbetering van de luchtkwaliteit. Binnen een week was de luchtkwaliteit er met 33 procent op vooruit gegaan. Dat is niet alleen veel gezonder, maar zorgt er dus ook voor dat het schitterende landschap weer tot zijn recht komt.

Sant Balbir Singh Seechewal strijdt al jaren tegen de luchtvervuiling in India en vertelt aan SBS Hindi dat dit gezien moet worden als een wake-up call. 'Ik had me nooit voorgesteld dat ik zo'n schone wereld om me heen zou ervaren. Het onvoorstelbare is gebeurd. Het toont dat niets onmogelijk is. We moeten samenwerken om het zo te houden.'

