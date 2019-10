Het schilderij Mona Lisa van Leonardo Da Vinci hangt opnieuw op de gebruikelijke plaats in het Louvre in Parijs.

De kamer waar de mysterieus glimlachende jongedame prijkt is gerenoveerd, opgefrist en opnieuw ingericht om de onafgebroken bezoekersstroom beter te ontvangen, zegt de directie van het museum.

Na twee maanden van renovatiewerk wordt het beroemde schilderij van Leonardo da Vinci, dat miljoenen toeristen van over de hele wereld komen bewonderen, opnieuw geplaatst recht tegenover het grootste schilderij in het museum (6,77 bij 9,94 meter), de bruiloft van Kana van Paolo Veronese.

De Mona Lisa zal voortaan te zien zijn achter een transparanter glas, maar dezelfde plek waar het kunstwerk vroeger, voor de renovatie, hing. De Salle des Etats was in vijftien jaar niet gerenoveerd. De zaal verwelkomde in die periode meer dan honderd miljoen bezoekers, maar de omstandigheden waren verre van ideaal op piekdagen.

Wanneer later deze maand de grote Leonardo da Vinci-tentoonstelling van start gaat, zal de Mona Lisa dus opnieuw op de gebruikelijke plaats te zien zijn.