In de komende vier dagen, van donderdag 13 tot en met zondag 16 februari, zorgt Bright Brussels, Festival of Light ervoor dat de Hallepoort-, de Marollen-, de Zavel- en de Koningswijk zullen baden in het licht. Het nieuwe parcours van het Brusselse lichtfestival wordt donderdagavond ingehuldigd door een lichtgevende fietsparade.

De Bike Parade verzamelt om 18.15 uur op de Grasmarkt in de centrum van de stad, en van daaruit gaat het via de Kunstberg, de Zavel, de Marollen en de Hallepoort terug naar het Spanjeplein voor een heus lampionnenbal. Het parcours vormt een lus van zes kilometer die de bezoekers vanaf de benedenstad doorheen verschillende wijken in de bovenstad gidst en zo het rijke Brusselse erfgoed in een magisch licht zet.

Bright Brussels Festival 2019 © Jean-Paul Remy, Visit Brussels

Een twintigtal lichtinstallaties nemen elk op hun eigen manier de openbare ruimte over. Op het Koningsplein biedt '1.3 Seconde' een fysieke verkenning van de verbanden tussen licht, tijd en ruimte, terwijl het videomapping spektakel 'Experignon' het skatepark aan de Kunstberg overneemt. Aan de lift naar het Justitiepaleis strijkt de monumentale en maatschappijkritische installatie 'Natuurlijk Licht' neer.

Bovendien betekent de start van het lichtfestival ook de terugkeer van het reuzenrad 'The View' op het Poelaertplein aan het Justitiepaleis. Een hoogtepunt is er aan de Hallepoort, waar 'Winter' als monumentaal fresco de wintertaferelen afbeeldt die terugkomen in de schilderijen van de Vlaamse meester Pieter Bruegel.

Op zaterdag kunnen de bezoekers bovendien voor 4 euro de 169 trappen van de Hallepoort beklimmen en genieten van een panoramisch uitzicht over Brussel.

