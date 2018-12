Leuven viert een maand lang wintertijd

Feeërieke uitschieters zijn de kleurrijke verlichting van het stadhuis en de skullmappingprojecties op een viertal plaatsen in de stad. Voor de start van de traditionele kerstmarkt op het Ladeuze- en Hooverplein is het nog wachten tot 8 december.

De Grote Markt is andermaal sfeervol ingericht met een Wintertuin, een grote kerstboom en een skullmapping in 'Le Petit Chef', waar de kok in drie minuten een virtueel kreeftgerecht op het bord tovert. Skullmapping is er ook in de tuin van museum M, de raadskelders van het stadhuis en de Eikstraat.

Op 8 december is het Groot Begijnhof mooi verlicht met kaarsen en van 28 tot 30 december is er Food Truck Fiest op de Bruul. Daarnaast is er een uitgebreid aanbod aan concerten, wandelingen, tentoonstellingen en initiatieven van handelaars.

Dirk Vansina (CD&V), als Leuvens schepen bevoegd voor evenementen en toerisme, wees bij de opening op het feit dat dankzij de initiatieven die Leuven neemt tijdens Wintertijd het aantal overnachtingen in de stad de afgelopen negen jaar meer dan verdubbeld is; van 18.018 in 2010 tot 43.104 in 2017.

'Wintertijd draagt dus in deze periode bij tot de Leuvense economie. Dit jaar voeren we hiervoor trouwens onlinepromotie in Wallonië, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Spanje...'