In de Turkse stad Istanbul is een tentoonstelling geopend over de antieke stad Sagalassos en het onderzoek dat de KU Leuven er al dertig jaar verricht.

In de Turkse stad Istanbul is de tentoonstelling 'Meanwhile in the Mountains: Sagalassos' geopend. Daarin staat de antieke stad Sagalassos centraal, en het onderzoek dat de KU Leuven er al dertig jaar verricht.

© Belga

De gratis expo loopt tot en met mei, en gaat door in het Yapi Kredi Cultural Centre. Er zijn 368 originele objecten te bezichtigen, waarvan sommige voor het eerst tentoongesteld worden. 'Veel van de objecten die we opgraven in Sagalassos verdwijnen rechtstreeks in de depots. We kiezen er bewust voor om deze nooit geziene stukken eindelijk te tonen aan de wereld', zegt Jeroen Poblome, directeur van het Sagalassos Archaeological Research Project.

© Belga

Een van de blikvangers is een rozenwaterkruik uit het begin van de 20ste eeuw, die werd gebruikt om rozenwater te maken van vers geplukte bloemblaadjes. Een begrafenisbeeldhouwwerk uit de tweede, vroege derde eeuw had de tentoonstelling bijna niet gehaald.

© Belga

'We zijn heel opgelucht dat we dit beeld alsnog kunnen tonen. Het werd geroofd tijdens illegale opgravingen. Gelukkig kon de Turkse overheid het beeld terugvinden en de gerechtelijke procedure om het vrij te geven is juist op tijd afgerond', zegt Nihat Tekdemir, directeur van het Yapi Kredi Museum.

© Belga

Bezoekers leren ook hoe de regio van Sagalassos is geëvolueerd, van meer dan 100.000 jaar geleden tot de dag van vandaag. 'Hopelijk voelen mensen zich na hun bezoek meer betrokken bij het leven in Sagalassos. Het gevoel van 'dat deden ze toen ook al zo of dat deden ze helemaal anders', daar mikken we op', aldus Poblome.

Het Leuvense stadsbestuur toont interesse om de tentoonstelling ook in de Vlaams-Brabantse hoofdstad aan te bieden, mogelijk krijgt de expo in Istanbul dus nog een vervolg.