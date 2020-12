Italië trekt tien miljoen euro uit om de vloer van het Colosseum in Rome er weer uit te laten zien zoals in de tijd dat er gevechten tussen gladiatoren en wilde dieren plaatsvonden.

Zo'n tweeduizend jaar geleden vonden er in het wereldberoemde amfitheater in Rome gevechten plaats tussen gladiatoren onderling, maar ook tussen gladiatoren en wilde dieren zoals leeuwen en olifanten en tussen wilde dieren. De 50.000 toeschouwers konden zelfs 'genieten' van gevechten tussen kraanvogels.

Om die gevechten vlekkeloos te laten verlopen, was heel wat technisch vernuft nodig. De gladiatoren en wilde dieren leken opeens uit het niets middenin de arena te staan. Ook werd de gladiator verrast doordat hij geen idee had uit welke hoek een woest dier opeens op hem afgestormd zou komen. Dat was allemaal mogelijk dankzij een ingenieus systeem van geheime tunnels, liften en touwen onder de houten vloer, het hypogeum genaamd.

. © Getty Images

En precies die vloer wil de Italiaanse overheid nu in oude glorie herstellen, maar dan wel eentje die inklapbaar is. Daarom zoeken ze een ingenieur die in staat is om een vloer te ontwerpen die het dichtst de realiteit van de tijd van de gladiatoren benadert. Zo moeten er geheime luiken en gangen zijn die destijds gebruikt werden om de dieren opeens de arena in te toveren. De vloer en luiken moeten ook snel geopend en gesloten kunnen worden om natregenen te voorkomen.

Ontwerpen kunnen tot 1 februari ingediend worden. De winnaar krijgt een budget van tien miljoen euro om zijn of haar plan te realiseren. Het streven is dat de vloer er in 2023 ligt. Daarop zouden in de toekomst dan ook concerten en theatervoorstellingen georganiseerd kunnen worden. Directrice van het Colosseum Alfonsina Russo zegt tegen The Times: 'De arena zal gebruikt worden voor hoge cultuur. Dat wil zeggen concerten of theater, maar geen gladiatorengevechten.'

. © Getty Images

Het Colosseum werd tussen het jaar 9 en 79 gebouwd in opdracht van keizer Vespanianus. De opening in het jaar 80 werd gevierd met een honderd dagen durend gladiatorenspektakel. In de eeuwen daarna zijn er naar schatting tussen de 300.000 en 500.000 mensen en dieren gestorven in het amfitheater.

Tegenwoordig is het een van de populairste toeristische attracties in Italië en behoort het tot de zeven moderne wereldwonderen. Het Colosseum wordt jaarlijks door zo'n acht miljoen toeristen bezocht.

Zo'n tweeduizend jaar geleden vonden er in het wereldberoemde amfitheater in Rome gevechten plaats tussen gladiatoren onderling, maar ook tussen gladiatoren en wilde dieren zoals leeuwen en olifanten en tussen wilde dieren. De 50.000 toeschouwers konden zelfs 'genieten' van gevechten tussen kraanvogels. Om die gevechten vlekkeloos te laten verlopen, was heel wat technisch vernuft nodig. De gladiatoren en wilde dieren leken opeens uit het niets middenin de arena te staan. Ook werd de gladiator verrast doordat hij geen idee had uit welke hoek een woest dier opeens op hem afgestormd zou komen. Dat was allemaal mogelijk dankzij een ingenieus systeem van geheime tunnels, liften en touwen onder de houten vloer, het hypogeum genaamd. En precies die vloer wil de Italiaanse overheid nu in oude glorie herstellen, maar dan wel eentje die inklapbaar is. Daarom zoeken ze een ingenieur die in staat is om een vloer te ontwerpen die het dichtst de realiteit van de tijd van de gladiatoren benadert. Zo moeten er geheime luiken en gangen zijn die destijds gebruikt werden om de dieren opeens de arena in te toveren. De vloer en luiken moeten ook snel geopend en gesloten kunnen worden om natregenen te voorkomen.Ontwerpen kunnen tot 1 februari ingediend worden. De winnaar krijgt een budget van tien miljoen euro om zijn of haar plan te realiseren. Het streven is dat de vloer er in 2023 ligt. Daarop zouden in de toekomst dan ook concerten en theatervoorstellingen georganiseerd kunnen worden. Directrice van het Colosseum Alfonsina Russo zegt tegen The Times: 'De arena zal gebruikt worden voor hoge cultuur. Dat wil zeggen concerten of theater, maar geen gladiatorengevechten.'Het Colosseum werd tussen het jaar 9 en 79 gebouwd in opdracht van keizer Vespanianus. De opening in het jaar 80 werd gevierd met een honderd dagen durend gladiatorenspektakel. In de eeuwen daarna zijn er naar schatting tussen de 300.000 en 500.000 mensen en dieren gestorven in het amfitheater. Tegenwoordig is het een van de populairste toeristische attracties in Italië en behoort het tot de zeven moderne wereldwonderen. Het Colosseum wordt jaarlijks door zo'n acht miljoen toeristen bezocht.