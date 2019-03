Historische Pont des Trous in Doornik wordt afgebroken maar ook weer heropgebouwd

Door de afbraak van de centrale boog wordt het mogelijk om er zwaardere schepen - tot 2.000 ton - te laten doorvaren in het kader van het Project Seine-Noord, waardoor het Franse en Belgische bassin met elkaar verbonden worden.

In juni zou voor de afbraak een vergunning worden verleend. De werken zijn gepland voor volgende winter: ofwel eind dit jaar ofwel begin 2020. Nadien krijgt men een jaar om de heropbouw te bestuderen. 'De doelstelling is om de stijl van de brug te behouden, met een verbreding van de centrale boog en hergebruik van de originele materialen', verduidelijkt de Waalse minister van Openbare Werken Carlo Di Antonio (cdH).

Unieke militaire rivierbrug

Het project zou 12 miljoen euro kosten, maar kan een beroep doen op subsidies. De Pont des Trous bakent het einde van het historische hart van Doornik af. Het is een van de meest prestigieuze overblijfselen van de middeleeuwse militaire architectuur in België en een van de laatste drie militaire rivierbruggen die vandaag nog bestaan in de wereld. De brug, gebouwd op het einde van de 13de eeuw, maakte deel uit van de tweede stadswal van Doornik.

De brug is niet geschikt voor de moderne binnenvaart. In het kader van de Seine-Scheldeverbinding werd een gedeeltelijke afbraak gepland om grotere schepen toe te laten, maar in 2014 werd dit project om budgettaire redenen voor onbepaalde tijd uitgesteld. Er was toen ook grote commotie over ontstaan in erfgoedmiddens.