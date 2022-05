Greenpeace vraagt Antwerpen om zeecruiseschepen uit de binnenstad te weren

Vrijwilligers van milieuorganisatie Greenpeace hebben zondag actie gevoerd aan de nieuwe cruiseterminal op het Steenplein in Antwerpen. Ze vinden dat zeecruiseschepen uit de binnenstad geweerd moeten worden, omdat ze voor veel uitstoot van CO2 en fijn stof zorgen.

Verder pleiten ze voor een verdere uitbouw van walstroominstallaties. Die boodschap staat ook in een open brief, gericht aan het stadsbestuur.

Zeecruiseschepen die vandaag de dag aanmeren in de Antwerpse binnenstad – een lage-emissiezone – zijn niet verplicht om walstroom af te nemen en laten hun generatoren stationair draaien, met de nodige uitstoot tot gevolg. ‘De kleinere riviercruiseschepen moeten bij aanmeren overschakelen op walstroom en wij vinden dat ook zeecruiseschepen daartoe verplicht moeten worden’, zegt vrijwilligster Patricia Schellekens.

De huidige infrastructuur is hiervoor ontoereikend. Daarom vraagt Greenpeace in een open brief aan het stads- en havenbestuur om extra te investeren in de verdere uitbouw van de walstroominstallaties.

De milieuorganisatie vindt ook dat zeecruises uit de binnenstad geweerd moeten worden, omdat ze naast luchtvervuiling ook geluidsoverlast en lichtvervuiling veroorzaken. ‘Er zou een aanmeerplaats in de haven moeten komen, weg van de binnenstad, waar zeecruiseschepen hernieuwbare walstroom moeten kunnen afnemen. Daarnaast dient er een vlotte verbinding te komen tussen deze aanmeerplaats en de binnenstad’, zegt Patricia.

Zij en haar collega’s probeerden passanten op het Steenplein zondag bewust te maken van de problematiek rond de cruiseschepen. Hun actie kadert in de campagne (Wel)KOM OP STRAAT van de organisatie Recht Op Lucht. Van 13 tot 22 mei organiseren tal van Antwerpse vrijwilligersorganisaties acties rond leefbaarheid en propere lucht in de Stad.