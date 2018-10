Gent verbiedt permanente toeristische verhuur van woningen

De maatregel gaat een stuk verder dan het Vlaamse logiesdecreet, dat sinds vorig jaar een aanmelding bij Toerisme Vlaanderen eist. Wie in Gent zijn huis tijdelijk wil verhuren, bijvoorbeeld via AirBnB, zal dat wel nog kunnen.

Steeds meer Gentenaars stellen hun woning open voor toeristen via verhuurplatformen als AirBnB. Een evolutie die voor een toenemende druk op de woningmarkt zorgt. Om de betaalbaarheid van wonen te versterken, voert Gent een vakantiewoningenstop in. 'Door een duidelijk lokaal kader te creëren geven we een signaal dat we positief staan tegenover nieuwe logiesvormen. Tegelijkertijd willen we onze krappe woningmarkt beschermen', zegt schepen van Wonen Sven Taeldeman (sp.a). Het stadsbestuur verbiedt daarom het permanent toeristisch verhuren van huizen met een oppervlakte groter dan 220 vierkante meter.

Aanmelden

Er komt een beperking van de verhuurperiode tot maximum vier blokken van 30 aaneensluitende dagen, en de woning moet volgens het Vlaams logiesdecreet aangemeld worden. Wie een deel (minder dan 50 pct en maximum 100 vierkante meter) van zijn huis aanbiedt, mag dat wel nog onbeperkt in de tijd, al is ook daar een aanmelding nodig.

De logies moeten ook beantwoorden aan dezelfde voorwaarden als het 'traditionele' aanbod van toeristische logies.

Toerisme Vlaanderen, de stad Gent, de brandweer en de Gentse politie zullen samenwerken om de regels te handhaven. (Belga)