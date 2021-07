In Barcelona vind je de perfecte combinatie van strand, architectuur, cultuur en een fraai historisch stadscentrum. Juist door die combinatie heeft Barcelona een streepje voor op andere oude Europese steden. Maar die stranden zijn langzamerhand aan het verdwijnen. Valt het tij nog te keren?

De stranden die al altijd bij Barcelona lijken te horen, waren er niet altijd. Sterker nog: ze werden pas in 1992 ter ere van de Olympische Zomerspelen aangelegd. Daarvoor werden gebouwen aan de kust gesloopt en zand uit Egypte gehaald om stranden als Barceloneta aan te leggen.

Alhoewel de stranden meteen omarmd werden door toeristen en een deel van de inwoners, was lang niet iedereen blij met de komst van het zandstrand, de palmbomen, beach bars en visrestaurants. La Barceloneta en Poblenou waren bijvoorbeeld altijd wijken waar de armere bevolking woonde. De rijkeren gaven de voorkeur aan de heuvels rond de stad. De oude volkswijken moesten plaatsmaken voor de hippe stranden. Die werden al snel razendpopulair en zorgden er mede voor dat Barcelona één van de populairste steden voor een citytrip werd.

De stad wil dan ook graag voorkomen dat de stranden weer opgeslokt worden door de zee, maar sinds 2017 worden de stranden volgens Area Metropolitana Barcelona ieder jaar juist tussen de zes en tien meter kleiner. Dat schrijft The Local.

Alhoewel het geen nieuw verschijnsel is, gaat het tempo de laatste jaren flink omhoog. Dat heeft te maken met het groeiend aantal stormen waar de Spaanse kust mee te maken heeft. In het bijzonder storm Gloria richtte in 2020 veel schade aan. Er spoelt door de hevige winden nog meer zand weg en stranden krijgen niet de kans om op een natuurlijke manier te herstellen. De vele stormen zijn dan weer een gevolg van de klimaatopwarming.

Barcelona probeert het wegspoelen van de stranden tegen te gaan door zand toe te voegen of te verplaatsen en door stranden in stukken te delen met behulp van golfbrekers. Maar deze maatregelen nemen de oorzaak - de opwarming van de aarde - niet weg. Barcelona is dan ook niet de enige plaats die kampt met een verlies aan stranden. Ditzelfde probleem speelt in heel Spanje en Zuid-Europa en zelfs in de wereld. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door klimaatopwarming, maar ook door menselijke activiteiten zoals bebouwing achter de stranden, indijkingen en dammen.

Volgens het artikel 'Sandy coastlines under threat of erosion' gepubliceerd in Nature Climate Change kan aan het einde van de eeuw bijna de helft van de stranden in de wereld verdwenen zijn. Een vermindering van de uitstoot van broeikassen kan veertig procent van deze afname voorkomen.

