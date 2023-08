Bewust shoppen in Parijs: van vintage tot Made in France

De hoofdstad van de mode geeft haar duurzaamste winkeladressen prijs.

Ga voor goed

Go For Good is een selectie van de meest duurzame, lokale en/of sociale producten van de machtige grootwarenhuisgroep Galeries Lafayette – mode, beauty, deco, juwelen en food, van gevestigde labels en kleinere, onafhankelijke merken, zoals de Belgische sneakers van Rombaut en Viron. Intussen dragen al bijna 800 producten het label. Go For Good is verkrijgbaar in de drie Parijse winkels van Galeries Lafayette en bij BHV Marais. En ook nog dit: op de derde verdieping van het historische vlaggenschip van boulevard Hausmann opende de Galeries onlangs (RE-)Store, met een reeks vintagedealers, en de ‘Droguerie du Good’ met een ruime keuze uit de Go For Good-selectie.

40 boulevard Hausmann, goforgood.com

(RE-)Store

Een groene kazerne

La Caserne, een voormalige brandweerkazerne, is de grootste ‘accelerator hub’ voor duurzame mode van Europa. In het complex huizen jonge bedrijven en de stoffenbibliotheken van Woolmark en Nona Source, dat ongebruikte stoffen en leer van luxehuizen verkoopt op afspraak. Maar je vindt in het imposante gebouw tussen twee spoorpartijen ook een vegetarisch restaurant met gigantisch openluchtteras, Ora; een bloemenwinkel, Friche; en een discotheek in de kelder, Club Carbone.

12 rue Philippe de Girard, lacaserneparis.com

La Caserne © GF / LACASERNEPARIS.COM

Safe Urban Concept

Safe Urban Concept in de Haut-Marais verkoopt vooral lokale, geëngageerde labels: inclusieve mode, natuurlijke cosmetica, duurzame accessoires. Er hoort een café bij, een tentoonstellingsruimte en een tattooshop.

11 rue Commines, safe-urban.com

Safe Urban Concept

What The Flower

What The Flower is een ‘conceptstore végétal’ waar je je haar kunt laten knippen of kleuren met natuurlijke, ethisch en ecologisch verantwoorde ingrediënten en tegelijk een nieuwe kamerplant kunt kopen. Geknipt haar wordt gerecycleerd door een gespecialiseerde organisatie, Fake Hair Don’t Care.

35 rue du Chemin Vert, shop.whattheflower.com

What The Flower © INSTAGRAM / @WHATTHEFLOWER_PARIS

Solidaire vintage

Tweedehandsmode? Keuze genoeg uiteraard, van Le 7e Ciel, een hele etage met luxevintage (en een fantastisch rooftopcafé) in Le Printemps, tot de oudste tweedehandsketen van Parijs, Guerrisol, dat de voorbije maanden boetieks opende in avenue de l’Opéra en rue de Rivoli. Onze favoriet: BIS Boutique Solidaire, een sociaal project met drie adressen in Parijs. Een relatief kleine, eclectische selectie die elke dag wordt aangevuld, competitief geprijsd, in perfecte staat en schoon, in winkels die eruitzien als luxeboetieks. Motto: tweedehands is geen trend maar een levensstijl.

7 boulevard du Temple en twee andere adressen, bisboutiquesolidaire.fr

Bis Boutique Solidaire

Les puces

Van de drie grote rommelmarkten van Parijs, ‘les puces’, is Saint-Ouen de bekendste, en terecht: een stad op zich, met verschillende markten, vaak gewijd aan specifieke spullen. Zeker checken: het knaloranje Futuro House van de Finse architect Matti Suuronen uit 1968 op de gelijkvloerse verdieping van Marché Dauphine. Dorst? Het nieuwe Noir Café, dat ter plekke zijn koffiebonen roostert.

132-140 rue des Rosiers, marche-dauphine.com en noircoffeeshop.com