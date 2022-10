Citytrip naar Biarritz: voor nostalgici én surfers

Journaliste Veerle Helsen reist langs zeeën, rivieren en meren. In Knack Weekend verzamelt ze elke maand de beste tips om fruits de mer te peuzelen, bootje te varen of schelpen te rapen. Deze keer houdt ze halt in een Franse stad waar surfers en mondaine vibes verrassend goed blenden: Biarritz.

Postsurf Voor postsurfkoffie met het mooiste uitzicht moet je bij Etxola Bibi zijn, een caban op de klif boven de magistrale surfspot Côte des Basques. etxolabibi.com

SurfshoppingTo do in Biarritz: een tour langs de mooiste surfshops. Niet te missen zijn longboardparadijs More & Less, het pastelkleurige Colors of Surfing en Belza, de nieuwe winkel van surffotografe Cécilia Thibier.

belzasurfshopbiarritz.com, colorsofsurfing.com en more-and-less.com

Victoriaanse vibes Achter een nostalgisch hek zit Maison Garnier, een hotelletje in een victoriaans gebouw, ingericht door de immer sympathieke Delphine. Het decor? Antieke meubels, Franse jazzmuziek en oude stadsboeken. hotel-biarritz.com

Neoretro Liever wat hipper slapen? Le Garage is een gloednieuw hôtel particulier in neoretrostijl. biarritz.fr

Petite cantine Caracoli is ‘une petite cantine’ met lekkere verse koffie en minstens even lekkere cookies & cake. Binnen of buiten op de gevelbank te degusteren. instagram.com/caracoli.btz

Librairie atypique Met zijn donkergroene façade, houten interieur, spiegels aan het plafond en gouden lampen is Bookstore zonder twijfel de allermooiste boekenwinkel. bookstore-biarritz.business.site

Goed verstopt In het hart van de wijk Bibi-Beaurivage is een restaurantje waar je bijna voorbijloopt. In Aiete kookt de sympathieke chef Nicolas Breton. Zijn stijl is no-nonsense, de gerechten Frans-Baskisch en de sfeer supergezellig. restaurant-aiete.com

M’as-tu vu L’ArtNoa is dé bar à vin van Biarritz waar mannen met moustache en vrouwen in bohemien outfit flaneren. lartnoa.com

Citycamping Met de camper door de stad reizen is een uitdaging: smalle straten en verbodsborden alom. Maar de stad heeft een officiële ‘aire de camping-cars’, een parking waar je tegen betaling de nacht kunt doorbrengen, op wandelafstand van Plage de la Milady.

Pizza locale Wil je meer weten over lokale ingrediënten, ga dan de pizza proeven bij Marguerite. Deze pizzeria printte op haar menukaart meer info over leveranciers in de regio. En de pizza is de lekkerste van de stad, dat ook nog. marguerite-pizza-biarritz.fr

Kijken kan ook Het majestueuze Hôtel du Palais ging deze zomer opnieuw open na een jarenlange renovatie. Slapen in het hotel is voor de happy few, maar ernaar kijken vanop La Grande Plage is ook de moeite.

L’ArtNoa © National

© National

Hôtel du Palais © National

Colors of Surfing © National