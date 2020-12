De wereld rondreizen zit er nog altijd niet in, maar naar buiten trekken en je in verre oorden wanen kan wel: cadeautjes voor reizigers die nu even gedwongen dichtbij huis moeten blijven.

Laat het poppen

Maiskorrels langzaam laten veranderen in heerlijke popcorn kan met deze popcornmaker voor op de barbecue of een kampvuur (18 euro), Huckleberry, te koop via kikkerlandeu.com

Pret op het strand

Symphony Beach Vlieger van Invento in vrolijke regenboogkleuren. De vliegers variëren in prijs van ongeveer 30 tot 80 euro. Te koop via Bever.nl.

Picknick starterskit

Picknicktas Hydepark: een handige rugzak met daarin bestek voor 4 personen, 4 borden, 4 glazen, 4 servetten, 1 snijplank, 1 broodmes, peper & zout setje en 1 kelnersmes (54,55 euro) te koop via www.picknickmand.be

Altijd zichtbaar

Knog Fietsverlichting Plus Twinpack: deze oplaadbare fietslampjes kan je niet alleen op je fiets gebruiken, maar je kan ze ook op je kleren of tas bevestigen of tijdens het kamperen gebruiken als nachtlampje omdat je ze ook rechtop kan zetten. (34,95 euro). Te koop bij A.S.Adventure.

Proef Ierland

Wee Whiskey Gift Box: breng Ierland bij je thuis met deze cadeaubox met daarin een nostalgische emaille mok, een boekje over de Ierse whiskeys en een naar whiskey ruikende kaars (43 euro). Een andere tip is de Ulster Fry Box waarmee je een Noord-Iers ontbijt kan maken (25 euro). Te koop bij wearebornandbred.com.

Help de vogels

Kerstpakket van de vogelbescherming met onder andere een voedersilo, een vetbol in de vorm van een kerstmannetje, een nestkastje en potten pindakaas. Je kan kiezen tussen een medium pakket voor 28 euro en een groot pakket voor 48 euro. Te koop bij www.vogelbeschermingshop.nl.

Outdoor drinken

Stanley Shot Glasses + Flask: een set van een stalen veldfles, vier shotbekers en een houder om de bekers in mee te nemen (35 euro). Te koop via Bever.

Koffie & knopen

Wil je tijdens het drinken van een kop koffie tegelijk leren om knopen te maken? Dan kan dat met de 'Unemployed Philosophers Guild How to: Knots Mok'. Op de mok staat afgebeeld hoe je de belangrijkste knopen maakt en met de bijgeleverde touwjtes kan je meteen aan de slag. (19,95 euro). Via Bever.nl

Koken in openlucht

Buiten op een vuurtje koken wordt een stuk makkelijker en gezelliger met de Barebones Living Pot Dutch Oven: een stevige gietijzeren pan waarmee je, door het verstelbare deksel, zowel kan ventileren als stomen. (89 euro) Via A.S. Adventure.

Vonken en vuur

Wanneer je de Light My Fire Vuur Firesteel Bio Scout bij je hebt, zjin lucifers of aanstekers overbodig. Het kleine apparaatje maakt vonken van 3.000 graden Celsius waarmee je in alle weersomstandigheden vuur kan maken, zelfs wanneer het regent. (13,95 euro). Via de webshop van Forest to Plate.

Al lezend dromen van reizen

Dromen van reizen in de toekomst kan je nu alvast met een abonnement op National Geographic Traveler (8 nummers voor 40 euro). De kinderen dromen mee met hun eigen National Geographic Junior (5 nummers voor 15 euro). Via Natgeoshop.nl

Kunst ontdekken

Door een Museumpas onder de boom te leggen, schenk je een perspectief, de belofte van een jaar vol beleving. Het is een cadeau dat helpt om vooruit te kijken naar een beter 2021. En bovendien steun je er de hele museumsector mee. Museumpassmusees.be (59 euro)

New York, New York

Een fotografische reis naar het wervelende verleden van een metropolis die blijft verbazen, opgetekend door de Vlaamse journalisten Jacqueline Goossens en Tom Ronse. Via Hannibal Books. (39.95 euro)

Maiskorrels langzaam laten veranderen in heerlijke popcorn kan met deze popcornmaker voor op de barbecue of een kampvuur (18 euro), Huckleberry, te koop via kikkerlandeu.comSymphony Beach Vlieger van Invento in vrolijke regenboogkleuren. De vliegers variëren in prijs van ongeveer 30 tot 80 euro. Te koop via Bever.nl. Picknicktas Hydepark: een handige rugzak met daarin bestek voor 4 personen, 4 borden, 4 glazen, 4 servetten, 1 snijplank, 1 broodmes, peper & zout setje en 1 kelnersmes (54,55 euro) te koop via www.picknickmand.beKnog Fietsverlichting Plus Twinpack: deze oplaadbare fietslampjes kan je niet alleen op je fiets gebruiken, maar je kan ze ook op je kleren of tas bevestigen of tijdens het kamperen gebruiken als nachtlampje omdat je ze ook rechtop kan zetten. (34,95 euro). Te koop bij A.S.Adventure. Wee Whiskey Gift Box: breng Ierland bij je thuis met deze cadeaubox met daarin een nostalgische emaille mok, een boekje over de Ierse whiskeys en een naar whiskey ruikende kaars (43 euro). Een andere tip is de Ulster Fry Box waarmee je een Noord-Iers ontbijt kan maken (25 euro). Te koop bij wearebornandbred.com. Kerstpakket van de vogelbescherming met onder andere een voedersilo, een vetbol in de vorm van een kerstmannetje, een nestkastje en potten pindakaas. Je kan kiezen tussen een medium pakket voor 28 euro en een groot pakket voor 48 euro. Te koop bij www.vogelbeschermingshop.nl.Stanley Shot Glasses + Flask: een set van een stalen veldfles, vier shotbekers en een houder om de bekers in mee te nemen (35 euro). Te koop via Bever. Wil je tijdens het drinken van een kop koffie tegelijk leren om knopen te maken? Dan kan dat met de 'Unemployed Philosophers Guild How to: Knots Mok'. Op de mok staat afgebeeld hoe je de belangrijkste knopen maakt en met de bijgeleverde touwjtes kan je meteen aan de slag. (19,95 euro). Via Bever.nlBuiten op een vuurtje koken wordt een stuk makkelijker en gezelliger met de Barebones Living Pot Dutch Oven: een stevige gietijzeren pan waarmee je, door het verstelbare deksel, zowel kan ventileren als stomen. (89 euro) Via A.S. Adventure. Wanneer je de Light My Fire Vuur Firesteel Bio Scout bij je hebt, zjin lucifers of aanstekers overbodig. Het kleine apparaatje maakt vonken van 3.000 graden Celsius waarmee je in alle weersomstandigheden vuur kan maken, zelfs wanneer het regent. (13,95 euro). Via de webshop van Forest to Plate.Dromen van reizen in de toekomst kan je nu alvast met een abonnement op National Geographic Traveler (8 nummers voor 40 euro). De kinderen dromen mee met hun eigen National Geographic Junior (5 nummers voor 15 euro). Via Natgeoshop.nlDoor een Museumpas onder de boom te leggen, schenk je een perspectief, de belofte van een jaar vol beleving. Het is een cadeau dat helpt om vooruit te kijken naar een beter 2021. En bovendien steun je er de hele museumsector mee. Museumpassmusees.be (59 euro) Een fotografische reis naar het wervelende verleden van een metropolis die blijft verbazen, opgetekend door de Vlaamse journalisten Jacqueline Goossens en Tom Ronse. Via Hannibal Books. (39.95 euro)