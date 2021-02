Valentijn vieren op restaurant zit er dit jaar niet in, maar daar heeft het Brusselse hotel Qbic een mouw aan gepast. Enkele kamers zijn getransformeerd tot privérestaurant waar je een coronaproof diner voor twee kan boeken.

Na bijna een jaar onafgebroken thuiszitten zijn de meeste mensen hun eigen living stilaan beu gezien. Daar speelt het Brusselse hotel Qbic handig op in met z'n Valentijnsconcept. Zo'n twaalf kamers van het hotel zijn omgebouwd tot een privé-restuarant waar je met z'n tweeën coronaproof kan dineren. Alle regels worden strikt in acht genomen, wat ook betekent dat alle wijn die je wil consumeren voor 20 uur besteld moet worden. Na dat tijdstip is het officieel verboden om nog alcohol te verkopen.

Het idee om het hotel te transformeren tot restaurant is ontstaan toen de omliggende restaurants opnieuw de deuren moesten sluiten tijdens de tweede lockdown in november. Van vrijdag tot zondag kunnen hotelgasten gezellig dineren. Twee maanden na lancering van dit restaurantconcept is het hotel erin geslaagd om opnieuw op bijna volle bezetting te draaien. 'Veel mensen verlangen naar een andere omgeving', klinkt het bij M. Vandewaetere van Qbic. 'En wij hebben kamers genoeg, dus het leek ons leuk om onze klanten een topavond te bezorgen.' Intussen zijn er ook andere hotels in Brussel in hun voetsporen getreden.

Voor Valentijn haalt het hotel alles uit de kast. Het personeel zal gemaskerd opdienen, er is muziek voorzien en ook het decor is aangepast. 'Bijna zoals op een normale hotelavond,' klinkt het tegenover Belga. Een romantisch diner met overnachting kost je 189 euro. Voor die prijs krijg je een kamer om te slapen, een andere kamer om te eten, een diner en ontbijt. De dranken zijn niet inbegrepen.

Meer info via qbichotels.com

