Breek de winter: onze reisjournalisten over hun favoriete winterbestemming

Waar kan je heen voor een streepje zon of blauwe hemel in dit koude seizoen? Onze reisjournalisten delen hun favoriete bestemming om te overwinteren, van La Gomera in de Canarische Eilanden tot Oaxaca in Mexico.

Palermo, Sicilië (c) GF/Unsplash

De keuze van Sander Groen: met de trein naar Sicilië

“Stap ’s morgens in België op de trein en je staat ’s avonds op Milano Centrale, een van Europa’s mooiste treinstations. Elke avond om tien over acht vertrekt daar een bijzondere nachttrein: de Intercity Notte naar Sicilië. Met 1500 kilometer is het de langste treinreis van Italië, van het uiterste noorden in Lombardije via Genua, Pisa, Livorno en Lamezia Terme naar Villa San Giovanni op de punt van de Italiaanse laars. Vervolgens rijdt de trein de veerboot op, voor de overtocht over de Straat van Messina – sinds 2020 is dit de laatst overgebleven treinferry van Europa. Het is weliswaar een nachttrein, met zitplaatsen, couchettes en slaapcoupés, maar het grootste deel van de reis vindt plaats bij daglicht – het uitzicht op de Calabrische kust en de Tyrreense Zee is verrukkelijk. Na bijna een etmaal arriveert de trein in naar keuze Syracuse of Palermo, waar de temperatuur ’s winters niet zelden schommelt rond de twintig graden.”

Valle Gran Grey op La Gomera (c) GF/Getty

De keuze van Sebastiaan Bedaux: wandelen op La Gomera

“Van alle Canarische Eilanden is La Gomera misschien wel de grootste ontdekking. Het kleine vulkanische eiland vlakbij Tenerife (half uurtje met de ferry vanaf Los Cristianos) herbergt een van de laatste oerbossen van Europa, Garajonay genaamd. Het sprookjesachtige woud – een stukje UNESCO Werelderfgoed – bestaat uit kronkelende en bemoste bomen die zich vaak hullen in mysterieuze nevels. De rest van het idyllische, subtropische eiland is bezaaid met zwarte zandstranden (sommige met zicht op de vulkaan El Teide), indrukwekkende bergen, uitgestrekte bananenplantages en schattige, authentieke dorpjes. La Gomera is groen, rustig, charmant en adembenemend mooi. Een waar paradijs, zeker voor wie van wandelen houdt.”

Mirissa, Sri Lanka (c) GF/Unsplash

De keuze van Veerle Helsen: surfen op Sri Lanka

“Ik doe graag een warme oproep om richting Sri Lanka te reizen. Het droomeiland onder de palmbomen waar de inwoners altijd hun mooiste glimlach dragen. Het Aziatische land kreeg het de voorbije jaren zwaar te verduren. Na de coronacrisis volgde een economische en politieke crisis waarover in de media niet altijd correcte berichten verschenen. Toeristen bleven weg en twijfelen vandaag nog onterecht. Maar intussen is de situatie gestabiliseerd en is nu hét moment om een ticket te boeken. Waarom? Tempels die verwonderen, aapjes die betoveren, een junglelandschap dat net niet de oceaan raakt, een vrolijke zon die elke dag schijnt en streetfood waar je niet genoeg van krijgt. En een mooi meegenomen extraatje: droomstranden die je nu bijna voor jezelf hebt, waar je ook heerlijk kan surfen.”

Puerto Escondido, Oaxaca (c) GF/Getty

De keuze van Laura Claessens: opladen in Oaxaca, Mexico

“Oaxaca, een zuidelijke staat in Mexico, is voor mij de ultieme plek om aan de Belgische winter te ontsnappen. De levendige hoofdstad is kleurrijk, authentiek, rijk aan cultuur en heeft een fantastische food scene. De stad is omringd door bergen, wilde natuur en dorpjes waar de tijd heeft stilgestaan. En aan de kust van Oaxaca vind je ruige kliffen, wilde stranden vol palmbomen, hoge golven en surfers. Bekende kustplekken als Puerto Escondido, Mazunte en Zipolite trekken naast surfers ook veel spirituele zielen. Mijn verlangen naar zon bracht me de voorbije winters ook naar Cuba, Colombia en Yucatán in Mexico. Dichter bij huis zoek ik de winterzon op in Sevilla, Zuid-Spanje. De temperaturen blijven daar aangenaam en je hebt er veel meer kans op blauwe hemels dan in België. Al kan je evengoed pech hebben, het regent daar ook wel in de winter.”

Mascavallei, Tenerife (c) Arkasha Keysers

De keuze van Arkasha Keysers: zwemmen op Tenerife

“Mijn oma trok in de jaren tachtig met ‘de gepensioneerden’ naar Tenerife. Ik associeerde het eiland dus vooral met sokken in sandalen, heuptasjes, wandelen op ‘den dijk’ en happy hours. Toen ik er een paar weken geleden op overvloedige natuur werd getrakteerd, stond ik dus oprecht versteld. Het noorden van het eiland is helemaal niet zo toeristisch. Je kan er wijnproeven, maar ook stevig wandelen in het gifgroene Parque Nacional de Anaga. Op en rond de flanken van de Teide doe je dat zelfs boven de wolken. De Mascavallei wat verderop is even mooi als Machu Picchu. We logeerden te midden van een bananenplantage en ontdekten tal van piscinas naturales, stukjes Atlantische Oceaan omgeven door rotsen, waarin je rustig en veilig kan zwemmen. Het was er dan ook 26 graden. De purperen zonsondergangen in het westen zijn een prachtige bonus. Van de Canarische Eilanden zag ik eerder al Fuerteventura en ben laaiend enthousiast over Lanzarote, maar Tenerife heeft hen voorbijgestoken.”