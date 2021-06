Reisjournaliste Veerle Helsen schippert in tijden van corona tussen kleurcodes en bubbeladviezen. Nu de wereld stilaan opnieuw 'opengaat', kunnen we voorzichtig reisplannen maken. Deze week: bikepacking*.

*Wat is bikepacking?

Kort samengevat: de wereld verkennen op twee wielen. Je verplaatst je tijdens de reis enkel met de fiets en je bagage zit slim verpakt in speciale fietstassen.

De fietsreiswinkel

Dit voorjaar opende in het Groen Kwartier in Antwerpen de eerste bikepackingwinkel van het land. Bikepacking Belgium verkoopt fietsen, tassen, drinkflessen, tenten en andere accessoires. Je kunt er testritten boeken of je reisfiets laten repareren.

bikepacking-belgium.be

© RIK DE VOOGD

Nederland op wielen

Bikepacking Holland is een Nederlands netwerk van fietsvriendelijke hostels. Vijftien, om precies te zijn, in evenveel verschillende steden. De slaapplekken zijn budgetvriendelijk en bieden een fietsenstalling, pomp, reparatiemateriaal, een wasmachine om sportkleren te wassen én een lijstje fietscafés in de buurt.

bikepackingholland.nl

Klein beginnen

Trailgrip is een kleinschalig Belgisch reisbureau waar je volledig uitgestippelde bikepacking-avonturen kunt boeken, voorlopig vooral weekends in België en een tweedaagse in de Franse Ardennen. In samenwerking met fietsbar Vitesse in Antwerpen organiseren ze regelmatig infoavonden.

trailgrip.be

