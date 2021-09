De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz belooft dat het wintersportseizoen in zijn land ondanks corona op een veilige manier zal plaatsvinden. Maar indien de epidemiologische situatie bergaf zou gaan, dan zullen enkel gevaccineerde skiërs toegang krijgen tot de etablissementen waar de 'après-ski' wordt gevierd, zo heeft hij zaterdag gewaarschuwd in een interview met mediagroep Funke.

In Oostenrijk is 70 procent van de 12-plussers gevaccineerd en dat zal ook het geval zijn voor het merendeel van de toeristen, verzekert Kurz. 'In die context staat niets een veilige vakantie in de weg', aldus de kanselier.

Kurz beklemtoont dat ook de coronapas voor een veilig skiseizoen moet zorgen. Hotels en restaurants zullen enkel toegankelijk zijn voor mensen die gevaccineerd werden, hersteld zijn van covid-19 of een negatieve test hebben afgelegd.

De populaire ski- en feestbestemming Ischgl was in 2020 een hotspot voor de verspreiding van het coronavirus. Vrijdag is een rechtszaak aangevat over de verspreiding van het virus vanuit het station in Tirol naar andere regio's aan het begin van de pandemie. De eerste infecties werden er vastgesteld in maart 2020.

Nabestaanden van mensen die overleden aan covid-19 na een bezoek aan Ischgl proberen schadevergoeding te bekomen. Hun advocaten stellen dat Kurz en de autoriteiten geen adequate maatregelen hebben genomen om de volksgezondheid te beschermen bij het begin van de pandemie. De Oostenrijkse staat verwerpt de aantijgingen en stelt dat de autoriteiten correct hebben opgetreden op basis van de informatie die op dat moment beschikbaar was.

In Oostenrijk is 70 procent van de 12-plussers gevaccineerd en dat zal ook het geval zijn voor het merendeel van de toeristen, verzekert Kurz. 'In die context staat niets een veilige vakantie in de weg', aldus de kanselier. Kurz beklemtoont dat ook de coronapas voor een veilig skiseizoen moet zorgen. Hotels en restaurants zullen enkel toegankelijk zijn voor mensen die gevaccineerd werden, hersteld zijn van covid-19 of een negatieve test hebben afgelegd. De populaire ski- en feestbestemming Ischgl was in 2020 een hotspot voor de verspreiding van het coronavirus. Vrijdag is een rechtszaak aangevat over de verspreiding van het virus vanuit het station in Tirol naar andere regio's aan het begin van de pandemie. De eerste infecties werden er vastgesteld in maart 2020. Nabestaanden van mensen die overleden aan covid-19 na een bezoek aan Ischgl proberen schadevergoeding te bekomen. Hun advocaten stellen dat Kurz en de autoriteiten geen adequate maatregelen hebben genomen om de volksgezondheid te beschermen bij het begin van de pandemie. De Oostenrijkse staat verwerpt de aantijgingen en stelt dat de autoriteiten correct hebben opgetreden op basis van de informatie die op dat moment beschikbaar was.