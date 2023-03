Berlijn met Christian Wijnants: 19 geliefde adressen van de modeontwerper

Twintig jaar na de start van zijn label opende Christian Wijnants zopas zijn eerste buitenlandse boetiek, in Berlijn. Een stad die hem op het lijf geschreven is. Wij vroegen de modeontwerper naar zijn favoriete adressen om te eten, te shoppen en te snuisteren.

Uit de tijd van zijn modestudie aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen, waar hij in 2000 afstudeerde, hield Christian Wijnants enkele vrienden over die vandaag in de Duitse hoofdstad wonen. “Het is fijn om hier wat mensen te kennen. Berlijn is niet zo makkelijk te doorgronden. Hier zijn veel leuke buurten, maar daartussen zit vaak een uitgestrekt gebied waar niet veel gebeurt. Dat maakt de stad soms moeilijk en mysterieus.” Om te weten waar de verborgen parels en hotspots zijn, stelt Christian Wijnants ons voor aan zijn 19 favoriete adressen.

Andreas Murkudis, Potsdamer Straße 81, andreasmurkudis.com

“Een van mijn favoriete modeboetieks in Europa, in een galerieachtig interieur.”

Conciërge, Lutzowstraße 92, conciergecoffee.de

“Een koffiebar vlak bij mijn boetiek met ook lekkere matchathee.”

Kino International, Karl-Marx-Allee 33, yorck.de

“Unieke oude cinema uit de jaren zestig.”

“Geweldige plek in Mitte voor lunch of diner, met een uitstekende wijnselectie.”

Christian Wijnants, Potsdamer Straße 91, christianwijnants.com

“Ik ben blij dat ik mijn boetiek kon openen in de Potsdamer Straße, ik hou van de levendige mix hier.”

© Marzena Skubatz

Arkonaplatz vlooienmarkt, Arkonaplatz

“Berlijn heeft veel leuke rommelmarkten, zoals deze op zondag.”

Dittrich und Schlechtriem Galerie, Linienstraße 23, dittrich-schlechtriem.com

“Befaamde kunstgalerie voor moderne kunst, in Mitte.”

Neue Nationalgalerie, Potsdamer Straße 50, smb.museum/home

“Museum voor kunst van de twintigste eeuw, in een gebouw van Mies van der Rohe.”

Victoriabar, Potsdamer Straße 102,victoriabar.de

“Cocktailbar met David Lynch-achtige atmosfeer.”

“Stadspark met een geweldige sfeer, op het terrein van een voormalig vliegveld.”

Kumpelnest 3000, Lützowstraße 23, kumpelnest3000.com

“Uitstekende plek voor een feestje, in een warm, kitscherig interieur.”

25hours Hotel Bikini, Budapester Straße 40, 25hours-hotels.com

“Vanuit je hotelkamer hoor je de aapjes brullen in de bomen van de aangrenzende zoo.”



Rocket and Basil, Lützowstraße 22, rocketandbasil.com

“Favoriete ontbijt- en lunchplek vlak bij mijn boetiek.”

“Worst met aardappelsalade en een biertje, een heerlijk Duits adres in Kreuzberg.”

Park Hasenheide, Columbiadamm 160

“Een van de vele parken in Berlijn, met bij momenten een wilde, ruige sfeer.”

Spoonful Berlin, Op meerdere locaties in de stad, spoonfulberlin.de

“Er beweegt iets in de ijsjescultuur, dat merk je ook aan de populariteit van deze zaak.”

Urbanhafen – Van Loon, Carl-Herz-Ufer 5, vanloon.de

“Gerookte vis, heerlijke Aperol Spritz, geserveerd op het dek van een boot, met uitzicht over het kanaal.”

“Açaibowls en ander gezonds, in een van mijn favoriete straten van Mitte.”

Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart, Invalidenstraße 50-51, smb.museum/home

“Altijd geweldige expo’s in een voormalig treinstation met indrukwekkende hangars en lange gangen.”