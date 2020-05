Archeologen hebben vlakbij de Klaagmuur in Jeruzalem de resten van enkele ondergrondse kamers en trappen gevonden. Ze stammen uit de periode voordat de Romeinen de stad in het jaar 70 vernielden.

Archeologen vonden de twee kamers met binnenplaats onder de mozaïeken vloer van een 1400 jaar oude Byzantijnse kerk waarvan de resten vlakbij de Klaagmuur liggen. Omdat de kamers op verschillende hoogtes gesitueerd zijn, werden ze met elkaar verbonden via een trap.

De archeologen vonden in de kamers ook verschillende voorwerpen die erop wijzen dat de kamers ongeveer tweeduizend jaar oud zijn, schrijft Smithsonian Magazine. Het gaat bijvoorbeeld om kookpotten gemaakt van klei, potjes voor lampenolie, een stenen mok uit de tijd van de Tweede Tempel (515 v. Chr. tot 70 na Chr.) en een stukje van een qalal. Dat is een groot stenen waterbassin dat Joden gebruiken voor rituele reinheid, zeggen de archeologen Barack Monnickendam-Givon en Tehila Sadiel.

In de muren van de kamers zitten holle ruimtes die vermoedelijk dienden als schappen, opbergruimtes, duurstijlen of of om olielampjes in te zetten. De onderzoekers weten nog niet welk doel de kamers hadden en waarom de bewoners zoveel moeite hebben gedaan om de ruimtes uit te graven. Het is immers niet eenvoudig om zoiets uit te houwen in de stevige rotsen.

Het belang van de vondst is groot omdat er niet veel over is gebleven uit de periode van voor het jaar 70 na Christus. In dat jaar onderdrukten Romeinse soldaten de Eerste Joodse Opstand en daarbij vernielden ze vrijwel de hele stad en verdreven ze de joodse inwoners. Enkele decennia later herbouwden de Romeinen Jeruzalem weer uit het niets.

De archeologen hopen met deze vondst en mogelijke toekomstige ontdekkingen een completer beeld te krijgen van het dagelijkse leven in Jeruzalem voordat de Romeinen de stad kort en klein sloegen.

