Podcast: reizen we straks allemaal via huizenruil?

In de gloednieuwe wekelijkse podcast Weekend op Woensdag onderzoeken de journalisten van Knack Weekend wat lifestyletrends en maatschappelijke fenomenen over ons vertellen. Deze week ontleedt reisjournalist Veerle Helsen de opkomende reistrend van home swapping, of huizenruil.



Nee, bij een huizenruil hoef je niet op exact hetzelfde moment van huis te wisselen met iemand. Noch loopt de broer van de bewoonster de deur plat. Het leven is niet zoals The Holiday. In 2006 kenden huizenruilplatformen een groei dankzij de romcom met Cameron Diaz en Kate Winslet, maar nadien ging de populariteit weer liggen. Tot nu. Home swapping wordt één van de reistrends van 2025 genoemd.

Reisjournalist Veerle Helsen sprak met fervente huizenruilers en legt in de podcast Weekend op Woensdag uit waarom deze mensen hun vakanties het liefst in andermans huizen doorbrengen. Voor je het weet ruil je je tweepersoonsappartement in Mechelen tijdelijk om voor een mansion in Miami.

In gesprek met journalist Jorik Leemans legt Helsen uit waarom huizenruil misschien wel dé oplossing is voor overtoerisme.

