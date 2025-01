Glenn Martens wordt creatief directeur bij Maison Margiela

De geruchten deden al een tijdje de ronde, maar nu is het ook officieel: de Belgische ontwerper Glenn Martens is aangesteld als creatief directeur bij Maison Margiela.

‘Ik ben extreem vereerd om deel uit te maken van het fantastische team van Maison Margiela, een uniek merk dat de modewereld al decennialang inspireert’, vertelt Martens in het persbericht van Maison Margiela. ‘Maison Margiela bevindt zich op een cruciaal moment in zijn geschiedenis en volgt een duidelijk pad. De benoeming van Glenn zal voortbouwen op het erfgoed van het huis, waar we buitengewoon trots op zijn binnen onze groep’, aldus Stefan Russo, voorzitter van Maison Margiela.

‘Deze aanstelling voelt voor mij als een zeer logische en slimme zet voor beide partijen’, aldus Timon Van Mechelen, chef mode bij Knack Weekend. ‘Martens heeft bij Diesel en Y/Project bewezen dat hij een balans kan vinden tussen creativiteit en draagbaarheid, en daar zal hij ook bij Maison Margiela in kunnen uitblinken.

Martens, die in november de deur achter zich dichttrok bij het Parijse avantgardelabel Y/project, zal John Galliano opvolgen. Die laatste stond meer dan tien jaar aan het hoofd van Margiela, maar kondigde december 2024 aan dat hij afscheid zou nemen van het merk. ‘John Galliano heeft geweldige dingen gedaan voor het label, maar het modehuis heeft al een tijdje behoefte aan een frisse, nieuwe blik’, aldus Van Mechelen. ‘Ik ben erg benieuwd hoe Glenn Martens het erfgoed van Margiela zal interpreteren. En het is voor ons natuurlijk extra fijn dat er terug een Belg aan het hoofd van dit oorspronkelijk Belgische modehuis zal komen te staan.’



Wanneer Martens concreet aan de slag gaat en zijn debuut zal maken is nog niet duidelijk. Wat wel vaststaat, is dat er voor Martens een bijzonder druk jaar aan komt. Eerder kondigde hij immers al aan dat er in 2025 een exclusieve collectie komt in samenwerking met H&M en bovendien is hij ook nog aan de slag als creatief directeur van Diesel, dat net als Margiela behoort tot de grotere modegroep OTB. Volgens de geruchten zal hij beide rollen combineren.

