Archeologen hebben in Pompeii de overblijfselen van een 'slavenkamer' opgegraven. Dat is een uitzonderlijk zeldzame vondst, zeggen de archeologen, die zaterdag met verklaringen kwamen over de kamer die ze aantroffen in de Romeinse stad die bijna 2.000 jaar geleden werd verwoest door de uitbarsting van de vulkaan Vesuvius.

De kleine slaapkamer met drie bedden, waarvan één ter grootte van een kind, acht amforen, een keramische pot en een houten kist, werd ontdekt tijdens opgravingen in een villa in Civita Giuliana, een wijk op enkele honderden meters ten noorden van de archeologische site van Pompeii. De stad werd in 79 na Christus in de as gelegd.

Op diezelfde plek werd begin dit jaar een grote ceremoniële praalwagen ontdekt, in uitstekende staat. Volgens archeologen werd de kamer waarschijnlijk bewoond door slaven die belast waren met het onderhoud van het voertuig.

'Het is een venster op de precaire realiteit van deze mensen die zelden voorkomen in historische bronnen, die bijna uitsluitend geschreven zijn door mannen die tot de elite behoorden', zegt directeur-generaal van de archeologische site van Pompeii, Gabriel Zuchtriegel. Deze 'unieke getuigenis' over hoe 'de zwaksten van de oude samenleving leefden (...) is zeker een van de meest opwindende ontdekkingen van mijn leven als archeoloog', voegde hij er in een verklaring aan toe.

De kamer van 16 m2 was gelegen tussen een slaapkamer en een berging. De houten kist bevatte metalen en stoffen voorwerpen die deel lijken uit te maken van de harnassen van de paarden die de wagen trekken. De bedden waren gemaakt van verschillende ruw bewerkte houten planken, die konden worden aangepast aan de bewoner. Twee bedden waren 1,70 m lang en het derde was 1,40 m lang. De drie slaven zouden mogelijk een gezin hebben gevormd. Onder de bedden werden persoonlijke spullen gevonden, waaronder amforen en wat een kamerpot zou kunnen zijn.

De kamer werd verlicht door een klein bovenraam. Er zijn geen sporen van wanddecoraties, alleen een teken dat mogelijk is achtergelaten door een lantaarn.

De opgravingen werden uitgevoerd als onderdeel van een programma ter bestrijding van grafrovers die actief zijn in het gebied. De villa van Civita Giuliana is al jaren het doelwit van systematische plunderingen en het lijkt erop dat een deel van de archeologische erfenis van de slavenkamer is gestolen door plunderaars, aldus nog het archeologische park.

