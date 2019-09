Niet alleen voor gelovigen: ontdek de mooiste pelgrimstochten ter wereld

De Char Dham (vier verblijfplaatsen) is een pelgrimsroute in het Himalayagebied in India. Hindoes geloven dat wanneer ze de tocht, die tot boven de vierduizend meter loopt, aflegggen ze Moksha zullen bereiken (een van de vier levensdoelen van de hindoes). De vier heilige plaatsen die ze moeten bezoeken zijn Yamunotri, Gangotri, Kedarnath en Badrinath. Je kan de route in verband met hevige sneeuwval alleen afleggen tussen april of mei en oktober of november.