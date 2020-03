Dit jaar wordt in het Verenigd Koninkrijk het langste wandelpad langs de kust geopend: het pad zal over 4500 kilometer langs de volledige Britse kust lopen.

Langs delen van de Britse kust lopen nu al wandelpaden en de Coast Path National Trail zal niet alleen deze stukken met elkaar verbinden, maar ook nieuwe trajecten toevoegen. De route zal volledig bewegwijzerd worden en omvat de volledig Britse kust, met uitzondering van Schotland.

Lees ook: De mooiste wandelroutes langs de kust

Wandelen langs de kust is razendpopulair: volgens cijfers van Natural England wandelden zo'n 29 miljoen mensen langs de Britse kust in slechts zes maanden in 2019.

. © Getty Images

Om de opening van het nieuwe pad te vieren en de kust in de schijnwerpers te stellen, roept Engeland 2021 uit tot het 'Year of the English Coast'. Het jaar zal gebruikt worden om de schoonheid van de kust in het zonnetje te zetten: de prachtige natuur, de kleurrijke dorpjes en het unieke mariene leven. Ook zal er aandacht gevraagd worden voor de uitdagingen die de klimaatopwarming aan de kust stelt. De kust is immers door de stijging van de zeespiegel zeer gevoelig voor het veranderde klimaat.

. © Getty Images

Overal langs de kust zullen er evenementen plaatsvinden. Zo zal er aan de Engelse Riviera gedurende twee weken een Seafood Feast gevierd worden. Kent, Essex, East Sussex en West Sussex gaan hun creatieve kanten in de spotlights zetten met het Creative Coast festival. En in Blackpool zal een nieuw museum openen en een Winter Garden Film Festival georganiseerd worden. Op de website English Coast vind je volledig overzicht van alle activiteiten.

. © Getty Images

. © Getty Images

. © Getty Images

. © Getty Images

. © Getty Images

. © Getty Images

. © Getty Images

. © Getty Images

Langs delen van de Britse kust lopen nu al wandelpaden en de Coast Path National Trail zal niet alleen deze stukken met elkaar verbinden, maar ook nieuwe trajecten toevoegen. De route zal volledig bewegwijzerd worden en omvat de volledig Britse kust, met uitzondering van Schotland. Wandelen langs de kust is razendpopulair: volgens cijfers van Natural England wandelden zo'n 29 miljoen mensen langs de Britse kust in slechts zes maanden in 2019. Om de opening van het nieuwe pad te vieren en de kust in de schijnwerpers te stellen, roept Engeland 2021 uit tot het 'Year of the English Coast'. Het jaar zal gebruikt worden om de schoonheid van de kust in het zonnetje te zetten: de prachtige natuur, de kleurrijke dorpjes en het unieke mariene leven. Ook zal er aandacht gevraagd worden voor de uitdagingen die de klimaatopwarming aan de kust stelt. De kust is immers door de stijging van de zeespiegel zeer gevoelig voor het veranderde klimaat.Overal langs de kust zullen er evenementen plaatsvinden. Zo zal er aan de Engelse Riviera gedurende twee weken een Seafood Feast gevierd worden. Kent, Essex, East Sussex en West Sussex gaan hun creatieve kanten in de spotlights zetten met het Creative Coast festival. En in Blackpool zal een nieuw museum openen en een Winter Garden Film Festival georganiseerd worden. Op de website English Coast vind je volledig overzicht van alle activiteiten.